In occasione delle imminenti festività di Natale, tutti gli appassionati del magico mondo di Harry Potter avranno la possibilità di immergersi a Hogwarts grazie a una serie di proposte targate Panini Comics. Scopriamo insieme tutti i volumi che a tema che siamo certi renderanno le giornate di festa ancora più elettrizzanti!

La magia del Natale con Harry Potter

Siete alla ricerca di un regalo da fare all’ultimo minuto e siete in carenza di idee? Ecco per voi una selezione di regali perfetti per gli amanti di tutto ciò che riguarda il Wizarding Worldche non potrà di certo mancare sotto l’albero. Oppure ancora, siete appassionati del mondo di Harry Potter e siete sempre alla ricerca di nuovo materiale da aggiungere in collezione? Volete scoprire tutto, ma proprio tutto, sul mago più famoso del pianeta? Allora queste proposte edite Panini Comics possono senza alcun dubbio fare al caso vostro.

Grazie ai volumi presentati, tutti i fan potranno infatti conoscere molti dettagli ad oggi sconosciuti, come ad esempio lo studio che ha portato alla realizzazione delle location viste nei film del franchise, oppure ancora un resoconto dettagliato degli accessori più iconici, come le bacchette e le scope utilizzate dai protagonisti.

Harry Potter: I progetti

La prima proposta che vogliamo portare alla vostra attenzione è Harry Potter: I progetti, un volume unico nel suo genere pensato per chi voglia scoprire il dietro le quinte di una delle saghe più amate di sempre. Infatti, grazie a questo meraviglioso volume da collezione, si potranno scoprire tutti gli straordinari progetti che hanno dato vita agli incantevoli luoghi presenti all’interno dell’intera filmografia di Harry Potter. Si tratta dunque di un viaggio magico dedicato a tutti gli otto capitoli del franchise. All’interno di questo importante volume sono infatti presenti i lavori dei designer che hanno ideato le location da noi tanto amate. Nello specifico si approfondiscono, grazie alle 288 pagine di cui è dotato il volume, le scelte stilistiche fatte per l’ideazione delle case, delle stanze nonché degli interi apparati architettonici che vedono coinvolto il Castello di Hogwarts. A questi si aggiungono poi anche altre location iconiche come ad esempio la Stazione di Hogsmeade, Mielandia, la Locanda Testa di Porco e molto altro ancora. Il volume viene proposto in edizione cartonato ed disponibile anche su Amazon al prezzo consigliato di 75 euro.

Harry Potter: La magia del knitting 2

La seconda proposta che vogliamo presentarvi in occasione del Natale è Harry Potter: La magia del knitting 2, il secondo volume della serie di grande successo. Questa proposte è pensata per tutti coloro che vogliono esplorare più a fondo il magico mondo di Harry Potter con numerose repliche di costumi, creature fantastiche, idee ispirate alle Case di Hogwarts e molto altro! Grazie a questo volume gli appassionati saranno dunque in grado di creare, ad esempio, una mini-ghirlanda di calzini dalla scritta “Dobby è libero, oppure ancora di diventare un membro della propria squadra di Quidditch del cuore grazie alla realizzazione di una replica del pullover che indossano i giocatori di Hogwarts.

Ma le sorprese non finiscono qui! Infatti, questo volume strizza l’occhio anche ai lungometraggi di Animali fantastici, portando al suo interno le istruzioni per riprodurre capi anni ’20 come la sgargiante sciarpa colorata che prende ispirazione dalla valigia di Newt, oppure ancora simpatici accessori come il birbante Snaso imbottito e il frizzante Scialle Acqua Allegra. Il volume viene proposto in edizione cartonato, è composto da 208 pagine ed è disponibile anche su Amazon al prezzo consigliato di 30 euro.

Harry Potter: Dalla pagina allo schermo

La terza proposta che vi presentiamo è dedicata a tutti coloro che solitamente amano passare le ore di fronte ai contenuti speciali delle edizioni Home Video dei film, così da scoprirne tutti i segreti. Harry Potter: Dalla pagina allo schermo è infatti il volume perfetto per chi è alla ricerca di nuovi dettagli e chicche sulla messa in scena degli iconici film. Esso raccoglie i segreti della saga dedicata al magico protagonista degli amatissimi romanzi di J.K. Rowling e si presenta in una veste aggiornata, con una nuova copertina fotografica dedicata all’ultimo episodio e una sezione finale inedita. Il volume viene proposto in edizione cartonato, è composto da 540 pagine ed è disponibile anche su Amazon al prezzo consigliato di 65 euro.

Harry Potter: La magia del film

Sempre per gli amanti del dietro le quinte, in cerca di qualcosa di diverso per Natale, ecco per voi anche il volume dal titolo Harry Potter: La magia del film. Esso racchiude infatti una serie di contenuti speciali come ad esempio schede sui personaggi e un’aggiornatissima sezione dedicata agli ultimi film. Harry Potter: La magia del film viene proposto in edizione cartonato è disponibile anche su Amazon al prezzo consigliato di 45 euro.

Harry Potter: L’archivio dei film

Infine, sempre restando in tema, ecco per voi la collana Harry Potter: L’archivio dei film, un’opera incredibile composta da dodici volumi con coste componibili nella quale potrete trovare numerosi schizzi e altrettanti concept art e fotografie. Siete pronti a continuare il vostro viaggio dietro le quinte dei film? Harry Potter: L’archivio dei film viene proposto in edizione cartonato è disponibile anche su Amazon al prezzo consigliato di 19 euro.

Gli oggetti, le creature magiche, le bacchette e molto altro ancora

Se i volumi qui presentati non dovessero essere sufficienti per sfamare il vostro desiderio di approfondire il mondo film Harry Potter, beh, sappiate che qui c’è ancora molto pane per i vostri denti!

Infatti, Panini Comics propone a tutti gli appassionati diversi aspetti della saga: dagli oggetti magici, passando per le bacchette e le scope volanti, alle creature magiche e tanto altro ancora. Il volume Harry Potter: Il libro degli oggetti magici è l’ideale per tutti i fan che vogliono conoscere le tecniche magiche viste sul grande schermo, Harry Potter: Il manuale delle bacchette è invece pensato per chi vuole sapere tutto dell’unicità che ogni bacchetta porta con sé, mentre Harry Potter: Il manuale delle scope è una speciale guida visiva che vi porterà a solcare i cieli durante una partita di Quidditch.

