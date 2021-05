Hasbro Marvel Legends Iron Man Helmet: la recensione

Abbiamo avuto il piacere di recensire Hasbro Marvel Legends Iron Man Helmet, la fedele riproduzione del casco di Iron Man visto nel Marvel Cinematic Universe. Negli ultimi anni, Hasbro non si è limitata alla realizzazione di action figura, ma ha ampliato il proprio catalogo realizzando delle fedeli repliche di alcuni dei simboli della pop culture contemporanea, da oggetti ambiti come il Marvel Legends Power Gauntlet all’ampia gamma di cachi da collezione. Oltre a quello di Iron Man, l’universo cinematografico Marvel ha ispirato le repliche delle maschere di Ant-Man e Pantera Nera, mentre la galassia di Star Wars è stata omaggiata con le riproduzioni di celebri caschi come quello di Din Djarin, il protagonista di The Mandalorian, la popolare serie di Disney+. Come per altre riproduzioni Hasbro, anche questi elmi possono vantare una tecnica realizzativa che rende giustizia sia ai personaggi quanto al costo richiesto ai fan.

Testa di Latta è il nomignolo affettuoso con cui nei comics Marvel viene solitamente canzonato Tony Stark, meglio noto come Iron Man. Pur essendo conosciuto universalmente per le sue armature hi-tech, il Vendicatore Dorato viene facilmente riconosciuto per il suo inconfondibile casco, che anche nella sua versione cinematografica mantiene un design che ricorda alcune delle più amate armature della controparte fumettistica del personaggio. Fedele a questa tradizione è anche Hasbro Marvel Legends Iron Man Helmet, riproduzione fedele del casco del Vendicatore, che ci consente di calarci nei panni, anzi nell’elmo, di Iron Man.

Hasbro Marvel Legends Iron Man Helmet: essere Iron Man

La confezione in cui viene presentato Hasbro Marvel Legends Iron Man Helmet sfoggia una grafica che rimanda immediatamente al mito del personaggio. La scatola, realizzata in un resistente cartone pressato, presenta su ogni lato una diversa angolazione della bella replica del casco di Iron Man, la cui colorazione rossa e dorata risalta particolarmente sullo sfondo nero. Come da tradizione per questi prodotti, Hasbro inserisce le informazioni essenziali sul retro della scatola, dove viene riprodotta una sezione del casco cui vengono riferite le specifiche tecniche di Hasbro Marvel Legends Iron Man Helmet.

Aprendo la confezione lateralmente, si riesce ad estrarre in modo agevole il nostro elmo, facendo scivolare l’intelaiatura di cartone che protegge il caso di Iron Man, avvolto in una protezione di cellophan. All’interno della confezione, sono presenti anche le semplici istruzioni, che riepilogano le funzioni di questo casco elettronico.

Hasbro Marvel Legends Iron Man Helmet, infatti, non è un semplice casco da indossare, ma ci consente di sperimentare la sensazione di essere realmente il Vendicatore Dorato, grazie a una serie di effetti sonori e visivi, che possono regolati tramite un apposito tasto posto all’interno del casco testo, nella parte interiore. Posizione che ospita il vano per le tre batterie AAA da 1,5 V, non comprese nella confezione, ma che possono essere rapidamente inserite avvalendosi di un cacciavite a stella. Operazione semplice, che ci consente di godere immediatamente delle potenzialità del Hasbro Marvel Legends Iron Man Helmet.

Difficile non rimanere affascinati dalla cura con cui è stato realizzato Hasbro Marvel Legends Iron Man Helmet. Pur trattandosi di un oggetto prodotto in serie, la cura per la realizzazione di questa replica dell’elmo di Iron Man si estende a ogni aspetto, come da tradizione di Hasbro. Il materiale plastico con cui è realizzata questa replica al tatto è liscio e trasmette un senso di solidità, che traspare anche dalle articolazioni della banda posteriore inferiore, capace di assecondare i movimenti del collo senza sforzi.

Sentirsi Iron Man

Mantenendo la sua fedeltà all’originale del Marvel Cinematic Universe, Hasbro Marvel Legends Iron Man Helmet consente di rimuovere la parte frontale del casco, che viene tenuta saldamente attaccata al telaio principale tramite otto piccoli ma potenti magneti. Sollevando e riposizionando la maschera dorata, verremo deliziati dei suoni tipici dell’assemblaggio di un’armatura di Iron Man, accompagnati dall’illuminazione dei led posizionati nelle fessure degli occhi, che riproducono fedelmente la tipica luce vista nei film Marvel.

Da notare che alla massima luminosità, quando indossiamo il casco, i led rendono praticamente impossibile vedere oltre la maschera, ma settandoli nella modalità intermedia possiamo sia sfoggiare un gradevole effetto luminoso che muoverci agevolmente evitando di sbattere contro ogni ostacolo. Anche perché non sono disponibili nè il buon J.A.R.V.I.S. nè a Friday a darci indicazioni, visto che il nostro casco non viene fornito con intelligenza artificiale di serie.

Per un appassionato del vecchio Testa di Latta, il sistema di chiusure magnetiche della maschera è una vera gioia, considerato che i blocchi intermedi della maschera posso adattarsi sia ai magneti centrali, in modo da sigillare il casco perfettamente, sia applicarsi anche agli attacchi superiori, simulando alla perfezione la posizione di semi-apertura con cui viene spesso visto Iron Man nei fumetti sin dalla prima apparizione dell’armatura Mark III in Tales of Suspence #48 (1963), quando Steve Ditko realizzò l’armatura che divenne la base per tutti i successivi modelli. Questa posizione della maschera, oltre a fare la sua bella figura quando esposta, è utile per coloro che volessero indossare Hasbro Marvel Legends Iron Man Helmet come parte di un cosplay.

Hasbro Marvel Legends Iron Man Helmet, infatti, è un ottimo componente per un cosplayer di Iron Man. L’indossabilità del casco è garantita da una serie di cerniere regolabili, poste in corrispondenza della mandibola, che associate alla semplice ma funzionale struttura interna di appoggio consente una vestibilità comoda. Va precisato che pur essendo tutt’altro che claustrofobico, l’interno di Hasbro Marvel Legends Iron Man Helmet è comunque compatto, presentando un problema per chi indossa gli occhiali, che difficilmente possono esser indossati all’interno del casco. Problema che può essere ovviato indossando con delle lenti a contatto, ovviamente.

Consigliato a

Hasbro Marvel Legends Iron Man Helmet, per un appassionato di Iron Man, è un oggetto da collezione imperdibile. Il costo non proibitivo lo rende abbordabile, presentandolo anche come un elemento da cosplay degno di considerazione. La cura con cui Hasbro ha realizzato questa replica del caso dell’alter ego di Tony Stark è impeccabile, rendendolo una preziosa aggiunta a una collezione di memorabilia del mondo Marvel. Che si tratti di indossarlo a una manifestazione o posizionarlo tra i nostri fumetti prefeirti, Hasbro Marvel Legends Iron Man Helmet è il modo migliore per mostrare la propria passione per Testa di Latta. O per potere dire con maggiore convinzione ‘Io sono Iron Man’.

Conclusioni

Con Hasbro Marvel Legends Iron Man Helmet, la casa produttrice di alcune delle migliori repliche di oggetti legati alla pop culture mostra nuovamente la propria attenzione ed esperienza. Il casco di Iron Man beneficia di questa tradizionale attenzione realizzativa, che porta alla creazione di una replica affidabile e fedele all’originale. I dettagli che abbiamo imparato ad amare nel Marvel Cinematic Universe vengono riprodotti fedelmente, dando vita a un prodotto che trasmette con precisione i tratti essenziali del personaggio.