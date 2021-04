Hasbro Marvel Legends Power Gauntlet: recensione

Hasbro ha deciso di viziare gli appassionati del Marvel Cinematics Universe realizzando le repliche da collezione di alcuni degli oggetti più iconici della saga cinematografica degli Avengers. Una scelta che ha portato alla nascita di Hasbro Marvel Legends Power Gauntlet, imperdibile gadget da collezione che abbiamo provato (e indossato) con la passione di un Vero Credente.

Avengers: Endgame è stato il culmine emotivo della decennale vita cinematografica degli Avengers, gli Eroi più Potenti della Terra che sin dal loro esordio come formazione supereroica nel 2012 hanno conquistato le platee mondiali. Il finale della storia della prima formazione dei Vendicatori all’interno del Marvel Cinematic Universe ci ha consegnato momenti di grande emozione, tra cui un addio particolarmente sentito. Appartiene a questa scena uno degli schiocchi di dita capaci di riscrivere l’universo tramite l’utilizzo delle Gemme dell’Infinito, un gesto che possiamo riprodurre anche noi grazie al meraviglioso Hasbro Marvel Legends Power Gauntlet.

Come lascia intendere il nome, si tratta di una replica fedele del Guanto dell’Infinito realizzato da Tony Stark nelle fasi finali di Avengers: Endgame. Va precisato che Hasbro Marvel Legends Power Gauntlet, nonostante il nome, non è il guanto indossato da Iron Man nel climax emotivo di Avengers: Endgame, bensì il modello inizialmente creato per essere indossato da Hulk. Precisazione doverosa, visto che le dimensioni della replica di Hasbro rispettano in pieno questo dettaglio, a riprova di come l’impegno dell’azienda nel dare vita a prop fedeli a quanto visto su schermo è un merito che deve esser giustamente riconosciuto.

Hasbro Marvel Legends Power Gauntlet, un acquisto ineluttabile

Non dimentichiamo, infatti, che quando acquistiamo un prodotto Hasbro Marvel Legends ci rivolgiamo a un’azienda che sta realizzando degli oggetti da collezione ufficiali e approvati da Marvel, una caratteristica che è specchio di una fiducia nella capacità realizzativa di tali oggetti. Non solo il prodotto in sé, infatti, viene curato nei minimi dettagli, ma anche la realizzazione delle confezioni mantiene questo tratto di qualità.

Hasbro Marvel Legends Power Gauntlet viene recapitato all’interno di una voluminosa confezione rettangolare, sui cui campeggia un’immagine inconfondibile del Guanto dell’Infinito, lasciando spazio nel retro della scatola a qualche informazione in più, che spiega quali siano le particolarità del prodotto. Da apprezzare la sensazione di solida protezione dell’oggetto che si percepisce aprendo la confezione, che vede il Hasbro Marvel Legends Power Gauntlet avvolto da uno strato di cellophan e imbragato all’interno di una gabbia in cartone che lo protegge da fortuiti urti e sballottamenti.

Estrarre il Guanto dell’Infinito è un’operazione semplice, che si può svolgere tranquillamente aprendo lateralmente la scatola, da cui il nostro prezioso Guanto scivola agevolmente. Può sembrare un aspetto trascurabile, ma i collezionisti più puntigliosi sanno bene come anche le confezioni abbiano il loro valore, e poterne aprire una senza essere costretti a spiacevoli tagli è sempre una gradita sorpresa.

Una volta liberato dalla sua confezione, Hasbro Marvel Legends Power Gauntlet si fa decisamente ammirare. Prima di cedere alla tentazione di indossarlo, questo oggetto da collezione cattura lo sguardo grazie all’ottima realizzazione dei particolari. Ogni aspetto dell’originale cinematografico viene fedelmente riprodotto, dalla posizione delle gemme agli intarsi tecnologici tipici dello stile delle armature di Iron Man. La parte superiore del Guanto ospita l’alloggiamento delle Gemme dell’Infinito, posizionate idealmente sulle nocche della mano, lasciando alla Gemma della Mente il posto d’onore sul dorso.

Come promette la confezione, Hasbro Marvel Legends Power Gauntlet offre la possibilità di vedere le Gemme dell’Infinito illuminarsi, come ammirato nei film della saga degli Avengers. Sono necessarie tre pile mini stilo, non comprese nella confezione, che trovano alloggiamento in un vano a scomparsa posizionato nella parte del Guanto che accoglie il nostro avambraccio. Da premiare la progettazione di questa replica, che per non rovinare il profilo del Guanto ha optato di inserire il vano delle pile dietro una placca rimovibile a incastro che segue il contorno di uno dei blocchi in cui è suddiviso il Guanto nel design originale di Stark. Spesso capita di vedere oggetti dall’aspetto carismatico venire rovinati dalla presenza di viti o segmenti rimovibile che ne spezzano il profilo, ma nel caso di Hasbro Marvel Legends Power Gauntlet si è ovviato a queste pecche in modo intelligente.

Dopo avere inserito le pile, possiamo quindi goderci l’effetto luminoso delle Gemme, che si fa apprezzare anche in condizioni di luminosità normale. Ad accompagnare questo gradevole gioco di luci abbiamo anche una serie di suoni che replicano il caratteristico funzionamento delle armature di Iron Man, lievemente più marcato rispetto a quanto visto al cinema per trasmettere la sensazione di avere indossato il vero Guanto dell’Infinito.

Sentirsi un Avenger

Indossare Hasbro Marvel Legends Power Gauntlet per un fan del Marvel Cinematic Universe è una vera goduria. Pur trattandosi di un prodotto in plastica, il materiale trasmette un senso di solidità non indifferente, accompagnato dal peso ben percepibile. All’interno del Guanto è presente un sistema di leve che consente di muovere realmente le dita, una funzione che attiva anche la luminosità delle Gemme e gli effetti sonori. Senza remore, possiamo ammetterlo: si tratta di una chicca che farà la gioia dei fan, che potranno godersi appieno la sensazione di indossare il Guanto dell’Infinito, in tutto e per tutto.

Va segnalato che Hasbro Marvel Legends Power Gauntlet, essendo disponibile in taglia unica, ha una conformazione studiata per accogliere mani di diverse dimensioni, il che si presta ad alcune problematiche di utilizzo. Mani di grandi dimensioni troveranno scomodo il fatto che le nocche raschino contro la giuntura di plastica interna quando si flettono le dita (si consiglia l’inserimento di una striscia di tessuto sottile nella parte interessata del prodotto), mentre chi ha una mano piccola rischia di faticare nel gestire gli anelli che comandano le dita, in particolare il pollice (situazione risolvibile inserendo sul meccanismo un secondo anello di plastica, come quelli utilizzati per le tende di casa). Sono dei difetti accettabili e frutto di una universalità del prodotto che non inficiano la validità della produzione di Hasbro.

Muovendo le dita del Guanto, spesso si ha la sensazione che queste restino incastrate, ma è una situazione comprensibile visto che si parla di articolazioni plastiche. L’ideale è evitare movimenti secchi, accompagnando gradualmente il meccanismo. La mobilità delle dita è convincente, consci che si tratta comunque di un giocattolo (costoso, ma pur sempre tale) con limiti strutturali che ne limitano alcuni aspetti.

Hasbro Marvel Legends Power Gauntlet non è pensato solo per essere indossato, ma soprattutto per essere esposto come oggetto da collezione. A tal fine, sul dorso è presente una leva che, se tirata durante la trazione delle leve che muovono le dita, fissa il guanto in una posizione da esposizione, ideale per posizionarlo verticalmente nella nostra collezione di memorabilia nerd.

Consigliato a

Sotto ogni aspetto, dunque, Hasbro Marvel Legends Power Gauntlet si presenta come un oggetto da collezione imperdibile per un fan del Marvel Cinematic Universe. I collezionisti più esigenti potrebbero decidere di accoppiare Hasbro Marvel Legends Nano Gauntlet a Hasbro Marvel Legends Infinity Gauntlet, la riproduzione del Guanto dell’Infinito indossato al cinema da Thanos. Una coppia di repliche Hasbro di qualità da avere per dimostrare la propria passione per l’epopea cinematografica degli Avengers, whatever it takes.

Conclusioni

Hasbro Marel Legends Power Gauntlet è un prodotto realizzato con la massima attenzione al rispetto dell’originale cinematografico. Le caratteristiche della crezione di Tony Stark sono riprodotte fedelmente, utilizzando materiali plastici resistenti e che consentono di inserire anche alcune funzionalità avanzate, come la presenza delle Gemme dell’Infinito luminose o i suoni delle articolazioni delle dita. Pur avendo mostradno qaulche aspetto migliorabile, come articolazioni meno rigide, Hasbro Marvel Legends Power Gauntlet è un must have per ogni appassionato del mondo degli Avengers.