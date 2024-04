Iron Man, il nuovo gioco potrebbe essere l'ennesimo open world

L'annuncio del prossimo gioco su Iron Man da parte di Motive, lo sviluppatore di Dead Space Remake, ha scatenato la curiosità tra i fane dei supereroi Marvel. Ma la vera notizia che sta catturando l'attenzione è la possibilità che il gioco sia un open world liberamente esplorabile, almeno stando quanto suggerito da un annuncio di lavoro di EA.

L'idea di un gioco open-world basato su Iron Man solleva una serie di dubbi, soprattutto in un epoca storica gaming come questa dove i giochi a mondo aperto non vengono visti tutti di buon occhio.

L'annuncio di lavoro di EA per un artista tecnico senior su Iron Man descrive il progetto come un "open-world action-adventure tripla A". Sebbene sia una breve descrizione, offre un'idea su ciò che potremmo aspettarci dal gioco. Con un titolo di successo come Spider-Man che ha già esplorato le potenzialità degli open-world impersonando un eroe, è inevitabile che le aspettative siano alte.

Potremmo aspettarci missioni dinamiche, combattimenti epici e un senso di libertà totale mentre ci muoviamo attraverso città o distese.

Tuttavia, ci sono ancora molte domande senza risposta. Cosa renderà unico il gioco di Iron Man rispetto ad altri titoli open-world? Come verranno gestite le sfide di gameplay uniche di Iron Man, come il volo e la tecnologia del suo armamento? Lo scopriremo certamente nel corso dei prossimi mesi, quando il titolo verrà finalmente svelato.

Con l'attesa per ulteriori dettagli sul gioco di Iron Man che aumenta, i fan possono solo sperare che Motive sia all'altezza delle aspettative.