Hasbro PulseCon 2020, in arrivo la Marvel Legends Avengers Wave 2

Hasbro, sempre attiva nel mondo del collezionismo, in occasione della Hasbro PulseCon 2020, annuncia una nuova serie di action figure per la linea Marvel Legends con al suo interno alcuni personaggi tratti dal videogames Marvel’s Avengers e altri generici dal mondo dei fumetti. Non finisce qui, ovviamente, perché questo genere di uscite “a gruppi” racchiudono parti di una figure ben più grossa suddivisa in ogni singola confezione che pertanto per essere costruita servirà acquistare l’intero lotto. Le action figure sono in tutto sei, saranno realizzate in plastica in scala sei pollici (circa 12 cm chi più chi meno). Ognuna di essa costerà 22,90 € e saranno disponibili dal 30 Dicembre 2020. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa offre questa wave e chi si potrà ottenere unendo i pezzi contenuti in tutte le uscite.

Elenco uscite:

Atmosphere Iron Man

Stealth Captain America

Jocasta

Falcon

Thunderstrike

Kang

Atmosphere Iron Man

Tony Stark costruisce questa armatura (disponibile come skin alternativa in gioco) che è in grado di superare l’atmosfera terrestre e difendere il pianeta da minacce e catastrofi. La figure è dotata di mani intercambiabili , la testa di tony senza elmo e una gamba della figure componibile.

Stealth Captain America

Steve Rogers Alias Captain America utilizza questa divisa quanto vuole essere meno visibile al nemico. Vediamo questa divisa anche nel gioco come skin giocabile. La figure di Cap possiede due pugni intercambiabili, lo scudo e la seconda gamba della BuildAfigure.

Jocasta

Jocasta è un personaggio Marvel nato nel 1977. Creata da Ultron come sua sposa si ribella al suo creatore per poi unirsi ai vendicatori. Jocasta può emettere raggi infrarossi e generare campi di forza, possiede forza e super intelligenza ed è in grado di occupare il corpo di altri droidi. L’action figure di Hasbro contiene due mani aggiuntive e il busto della figure da comporre.

Falcon

E’ uno dei membri più longevi nel team degli Avengers recentemente è stato anche l’erede dello scudo di Captain America. La figure contiene le enormi ali del costume classico e una delle braccia della figura bonus.

Thunderstrike

Eric Kevin Masterson è un mortale che ottenne da Odino gli stessi poteri di Thor. La sua genesi di eroe affonda le radici nell’amicizia con il Dio del Tuono, può essere considerato a tutti gli effetti una seconda versione di Thor come lo è War Machine per Iron Man o Miles Morales per Peter Parker. Thunderstrike contiene la testa della figure da comporre.

Kang

Kang il conquistatore è un personaggio dei fumetti Marvel che ha legami con i Fantastici 4 ma che spesso interagisce con gli Avengers. La sua abilità sono i viaggi nel tempo e sfrutta la tecnologia del 40° secolo per costruire armi e attrezzature in grado di mettere in scacco i nostri eroi. La figure contiene un fucile, tre mani aggiuntive e il braccio della BuilAfigure.

BuildAfigure – Joe Fixit

Finalmente siamo giunti a lui, Joe Fixit, una delle prime versioni di Hulk quando ancora era senziente e grigio (almeno nei fumetti). L’outfit con completo è dovuto al fatto che in quel periodo l’alter ego di Banner aiutava un boss malavitoso. Joe Fixit si può ottenere solamente acquistando tutte le altre action figure della linea.