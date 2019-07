Hasbro rivela Unicron, il più grande Transformer di sempre

Hasbro da il via alla raccolta fondi per la realizzazione dell'action figure di Unicron il più grande transformer di sempre

Hasbro ha svelato quale sarà il suo più grande giocattolo Transformers mai prodotto: l’action-figure di Unicron. Alta 27 pollici (circa 68,6 cm) e completamente snodabile, sarà accuratamente basata sul modello originale del debutto cinematografico del personaggio nel film cartone-animato Transformers: The Movie del 1986 dove, fin da subito, il personaggio rese chiaro il suo schieramento nella guerra degli autobot divorando il pianeta Lithone.

Inizialmente un “semplice” avversario degli Autobots, il suo background si espanse fino a farlo diventare inizialmente il progenitore dei Decepticon e, in seguito, una vera e propria divinità del caos e della distruzione. Sebbene le sue dimensioni, nelle diverse opere che seguirono il film, non siano mai state stabilite con precisione, Unicron è probabilmente il più grande tra i personaggi dell’universo della serie Transformers, tanto da essere definito grande come un pianeta: qualcuno è arrivato a calcolare che potesse avere un diametro di 1000 km. Circa un tredicesimo del diametro della Terra.

Il modello sarà dotato di 50 punti mobili, che arriveranno a comprendere occhi, bocca e dita, e potrà essere trasformato in un “pianeta” di 30 pollici di diametro (circa 76 cm) e includerà le temute mascelle distruggi-pianeta e una serie di anelli planetari mobili.

Le dimensioni di questo modello saranno tali da permettergli di battere il record detenuto dal 2013 dall’action figure di Metroplex, 24 pollici di altezza (circa 61 cm), che a sua volta prese il posto di Fortress Maximus che, in modalità robot, arrivava alla già rispettabile altezza di circa 22 pollici (circa 56 cm). Record, quest’ultimo detenuto per oltre 25 anni.

Perché Unicron, il più grande transformer di sempre, possa vedere la luce, ha dichiarato Hasbro, è necessario che almeno 8.000 persone versino la cifra di 574,99 dollari ciascuno attraverso il sito Haslab, la piattaforma di crowdfunding “personale” dell’azienda americana, entro le ore 23:59 PST del 31 agosto (le 8:59 del 1° Settembre ora italiana).

Qualora la raccolta fondi dovesse avere successo, Unicron verrà messo sul mercato all’inizio del 2021. A tal riguardo Hasbro ha dichiarato che l’azienda cercherà di trovare un modo per rendere disponibile questo pezzo da collezione anche oltre i confini degli USA.