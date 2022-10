Dopo il cameo in Black Adam, Henry Cavill ha annunciato ufficialmente al mondo intero che sarebbe tornato a indossare tuta e mantello di Superman. Ma che futuro si prospetta per il supereroe dell’universo DC?

Henry Cavill e il futuro di Superman

Il DCU ha fatto molta strada, ma in tanto che la Warner Bros. Discovery acquistava gli Studios e si preparava ai nuovi progetti legati all’universo DC, si è sentita la mancanza dell’eroe che ha dato inizio al franchise nel 2013: Superman.

È dal film Justice League del 2017 che non vedevamo Henry Cavill nei panni del supereroe con la grande S sul petto e sino ad oggi non è mai stato chiaro se la star britannica sarebbe tornata nel franchise. Dopo il rilascio di Black Adam, in cui la star britannica si è vista in una particolare scena, Cavill è andato su Instagram per annunciare ufficialmente al mondo intero che sarebbe tornato come Superman su base più regolare.

Secondo una registrazione dal vivo del podcast Happy, Sad, Confused di Josh Horowitz, in cui l’ospite ha chiesto alla star della DCU di più su cosa ci aspetta per il suo Superman, Cavill non è stato in grado di fornire dettagli importanti, ma i suoi commenti fanno ben sperare:

“In questo momento non posso condividere nulla… ma col tempo sarò in grado di farlo e tutti voi potrete ascoltare che emozionanti avventure ci attendano. C’è un futuro così luminoso davanti al mio personaggio e sono così entusiasta di raccontare una storia con un Superman estremamente felice.

Anche se il Superman di Cavill è apparso in Black Adam solo per un paio di secondi, ci sono diversi progetti in lavorazione per il personaggio. La Warner Bros. Discovery e i DC Studios hanno confermato che Man of Steel 2 è in fase di sviluppo e, secondo quanto riferito, si stanno incontrando con gli sceneggiatori per le prime bozze del film, che probabilmente avrà come protagonista Cavill (anche se non è ancora confermato).

Johnson e vari produttori di Black Adam hanno anche sottolineato che ci sono piani per una trama più lunga riguardo il dio Kahndaq e Superman. Resta da vedere se sarà in Black Adam 2 o in un altro film. Qualunque siano i piani per il Superman di Cavill, i fan sono chiaramente pronti a vedere il suo ritorno dopo essere stato assente dal grande schermo per tutti questi anni.