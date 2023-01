Il quarto e il quinto numero del 2023 di Weekly Shōnen Magazine del gruppo editoriale Kodansha ha rivelato lo scorso mercoledì che la conclusione di Edens Zero, manga shōnen di Hiro Mashima, è davvero molto vicina. Tuttavia Mashima, già autore anche di opere come Fairy Tail e Rave Master, non se ne starà certo con le mani in mano, dopo la conclusione di Edens Zero! Infatti, l’autore ha annunciato ufficialmente attraverso il suo profilo su Twitter che ha già in mente un nuovo manga, di cui ha diffuso già i primissimi dettagli.

Hiro Mashima annuncia un nuovo manga e la conclusione di Edens Zero

Iniziamo con il parlarvi della conclusione di Edens Zero, sempre più vicina, perché l’opera è entrata nel suo arco narrativo conclusivo. Tuttavia, come abbiamo già accennato, Mashima, che ha pubblicato il suo manga su Weekly Shōnen Magazine a partire da giugno 2018, sta già pensando alla sua prossima serie

Coloro che seguono il lavoro del mangaka Hiro Mashima saranno quindi lieti di sapere che l’autore e artista sta lavorando a una nuova serie manga. Mashima, ha condiviso la notizia con i fan in una sessione di Twitter Spaces, in cui ha parlato anche di Edens Zero.

Anche se il manga è vicino alla sua conclusione, quest’anno inizierà la seconda stagione dell’anime di Edens Zero. Per quanto riguarda invece il nuovo progetto di Hiro Mashima, l’autore ha affermato che verrà pubblicato su una rivista con cui non ha mai lavorato in precedenza, che uscirà un nuovo capitolo a scadenza mensile e che ha già iniziato a lavorarci. L’autore ha anche anticipato che la serie presenterà personaggi diversi da quelli che ha creato in precedenza, con l’eroe e l’eroina che saranno “completamente diversi” da ciò che i fan sono abituati a vedere.