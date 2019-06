Hot Toys presenta: Spider-Man (Scarlet Spider Suit) Sixth Scale Figure

Dedicata alla "Saga del Clone" arriva una nuova figure di Spiderman con la Scarlet Spider Suit realizzata da Hot Toys tratta dal videogioco Marvel's Spider-Man

Proprio in questi giorni, in Asia, è in distribuzione una nuova figure della Advance Suit dedicata a Spider-Man e quasi in contemporanea Hot Toys (azienda leader di Action Figures con sede in Hong Kong) ha comunicato la volontà di proporre a sua volta altre versioni di Spider-Man annunciando la Scarlet Spider Suit , inaugurando quindi una nuova uscita di prodotti tratti direttamente dal videogame Marvel’s Spiderman.

Stiamo ovviamente parlando di figure che rappresentano il personaggio vestito con tuta rossa e felpa azzurra con cappuccio indossata nel fumetto da Ben Reilly, ovvero il clone di Peter Parker, che sicuramente molti di voi avranno apprezzato nella run fumettistica della “Saga del Clone”.

Questa Action Figure appartenente alla linea Videogames Masterpiece di Hot Toys è realizzata in scala 1/6 ed avrà un’altezza di circa 30cm. La figure possiede una tuta in stoffa elastica presso stampata che riproduce fedelmente la texture dell’ abbigliamento visto nel gioco. Totalmente snodabile, come da tradizione dell’azienda di Hong Kong, il personaggio sarà inoltre dotato di svariati accessori tra cui: mani intercambiabili per pose diverse, una fotocamera, una pizza, una ciambella, un drink e un telefono cellulare. Non mancano ovviamente gli effetti che simulano le iconiche ragnatele “sparate” da Spider-Man.

Come ogni action figure che si rispetti anche questa sarà dotata di una basetta espositiva con il logo del gioco; a questo supporto sarà possibile anche fissare il braccio snodabile fornito in dotazione per riprodurre al meglio le pose aeree del nostro amichevole Spider-Man di quartiere.

Attenzione però! perché se avete già l’acquolina in bocca per questo capolavoro dovete sapere che si tratta di una edizione limitata Toy Fair Exclusive che (per chi non è avvezzo al mondo delle Hot Toys) significa che il prodotto sarà distribuito inizialmente solo in determinati eventi e fiere che si svolgeranno in Asia e solo dopo, grazie al distributore americano Sideshow potrà essere venduto in quantità molto limitate direttamente nel suo shop ufficiale online dove – fra l’altro – è possibile già effettuare il preordine al prezzo di 251,00 $ con spedizione stimata nel periodo che va da Luglio a Settembre 2019.