House of the Dragon: inizia la produzione del prequel di Game of Thrones

House of the Dragon sarà la serie tv prequel dell’amatissimo show HBO Game of Thrones. Stando a quanto riportato da EW (potete leggere l’articolo completo a questo link) la procedura di casting per House of the Dragon, che sarà composto da dieci episodi, sarebbe in procinto di iniziare, anche se non giungono conferme effettive dalla produzione. Ryan Condal ha scritto la sceneggiatura del prequel di Game of Thrones. Alla regia vedremo un veterano dello show HBO, Miguel Sapochnik che, oltre al prequel, dirigerà altri episodi.

Game of Thrones (Season 7).L-R: Sophie Turner, Isaac Hempstead Wright, Kit Harrington, and Maisie Williams.Photograph by Marc Hom on November 22, 2016 in Belfast.

Con il romanzo di Martin Fuoco e Sangue si coprono ben centocinquanta anni di storia di Westeros, questo comporta un grandissimo potenziale di storie e personaggi da esplorare con la nuova serie. Le stesse fonti di notizie sul casting, confermano che la storia La Danza dei Draghi, cioè la guerra civile fatta dai Targaryen volta alla distruzione di Westeros, è nei piani a lungo termine della serie. Alcuni dei personaggi che potremo vedere in questo nuovo show televisivo, potrebbero essere Re Viserys I, la Principessa Rhaenyra Targaryen, la Regina Alicent Hightowe e Aegon II Targaryen.

Durante l’importante conferenza stampa, tenutasi a gennaio, del Television Critics Association, il presidente della programmazione della HBO, Casey Bloys, ha rivelato che la scrittura della sceneggiatura della serie era a buon punto e che il debutto dello show era previsto per il 2022. Lo scrittore dei romanzi della saga di Westeros, George R.R. Martin ha dichiarato sul suo blog di desiderare di essere coinvolto nella scrittura di una o due sceneggiature della nuova serie, ma non prima di aver completato il prossimo romanzo dal titolo I Venti dell’Inverno. Martin, inoltre, ha raccomandato delle letture da fare prima di guardare la serie, tra cui, appunto, Fuoco e Sangue.