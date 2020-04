Humble Bundle annuncia una raccolta di libri di D&D in beneficienza

Tempo di beneficenza anche per Penguin Random House e Wizards Of The Coast, che uniranno le forze per sostenere Extra Life, associazione benefica che coinvolge l’impegno della community internazionale dei gamer impegnata nel sostegno dei pazienti pediatrici. I due editori metteranno a disposizione con formula pay-what-you-want, ovvero ad offerta libera, un pacchetto che consterà di 23 titoli in formato ebook chiamato Humble Book Bundle: Dungeons & Dragons – Read the Realmson.

Gli appassionati di D&D avranno così la possibilità di recuperare, ovviamente in inglese, i romanzi delle serie The Legend of Drizzt (La Leggenda di Drizzt) e The War of the Spider Queen. Entrambe le saghe che compongono questo bundle fanno parte della lore ufficiale di Dungeons & Dragons e sono ambientate nei Forgotten Realms, popolare campaign setting del gioco di ruolo Wizards Of The Coast.

La Leggenda di Drizzt, pubblicata in Italia da Armenia, seguirà l’epopea dell’elfo oscuro Drizzt Do’Urden, amatissimo personaggio di R.A. Salvatore, attraverso le sue molte imprese. La storia di Drizzt comincerà nell’Underdark, il reame dei drow dei reami, per poi spostarsi in superficie in seguito all’esilio dalla sua madrepatria. Nei suoi viaggi per il Faerûn, in compagnia di nuovi compagni, Drizzt sarà coinvolto in moltissime avventure che lo consacreranno come eroe leggendario e lo vedranno confrontarsi con pericolosi nemici.

The War of the Spider Queen, attualmente inedita nel nostro paese, seguirà gli eventi catastrofici che hanno gettato la città drow di Menzoberranzan nel caos più totale. Le sacerdotesse drow, una volta detentrici dello status quo, vedranno la fonte del loro potere divino reciso e la popolazione drow dovrà scoprire cosa si cela dietro al silenzio della loro dea. Nominata tra i best seller del New York Times, The War of the Spider Queen è una lettura fondamentale per tutti gli amanti di R.A. Salvatore e della mitologia drow.

Il bundle Dungeons & Dragons – Read the Realmson sarà disponibile sulla piattaforma Humble Bundle a partire dal 22 aprile, fino al 13 maggio 2020. Parte del ricavato di questa operazione sarà poi devoluto all’associazione benefica Extra Life, che utilizzerà questi fondi nelle proprie attività di sostegno per i pazienti pediatrici.