Il secondo film dei Me Contro Te, che vede protagonisti il duo originario della Sicilia composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia, due dei personaggi più amati dai bambini, Me Contro Te Il Film – Il Mistero della Scuola Incantata, prodotto dalla Warner Bros., ha dominato il box office italiano facendo registrare il miglior risultato in assoluto nel weekend di apertura dell’ultimo anno e mezzo. Non solo. Per la gioia di tutti i fan, i Me Contro Te annunciano il terzo film che sarà distribuito nelle sale da Warner Bros. Pictures. dal 1 gennaio 2022.

Me Contro Te Il Film – Il Mistero della Scuola Incantata è riuscito a dominare il box, incassando 2.300.000 € nei primi cinque giorni di programmazione.

I Me Contro Te annunciano il terzo film, i primi dettagli

Come hanno reagito i Me Contro Te? Nulla da dire che sono rimasti sbalorditi ma anche entusiasti da questo incredibile risultato:

È difficile trovare le parole per descrivere la gioia e l’entusiasmo che stiamo provando in questi primi giorni dall’uscita del film. Questo risultato non sarebbe stato possibile senza il supporto e l’affetto dei nostri piccoli fan che aspettavano da molto tempo di poter finalmente vedere il film al cinema e non hanno mancato l’appuntamento. A loro va il nostro grazie più grande. Siamo felici inoltre di annunciare il nostro terzo film, “Me contro Te Il Film – Persi nel Tempo”, una nuova fantastica avventura che uscirà in tutte le sale il 1 gennaio 2022.

Quindi il terzo film dei Me Contro Te si intitolerà Me contro Te Il Film – Persi nel Tempo, sarà diretto sempre da Gianluca Leuzzi e prodotto da Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te.

Il film sarà distribuito nelle sale da Warner Bros. Pictures. dal 1 Gennaio 2022.

A proposito di Me Contro Te Il Film – Il Mistero della Scuola Incantata

Me Contro Te Il Film – Il Mistero della Scuola Incantata è scritto da Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna e Sofia Scalia e diretto da Gianluca Leuzzi.

Il film è distribuito nelle sale da Warner Bros. Pictures, è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te. A questo nostro articolo il trailer ufficiale.

Questa la sinossi ufficiale di Me contro Te Il Film – Il Mistero della Scuola Incantata:

Una bellissima scuola sta per riaprire dopo molti anni e Luì e Sofì (Me contro Te) sono gli ospiti d’eccezione della festa di inaugurazione, ad attenderli lì il loro amico Pongo. La scuola potrebbe però nascondere un mistero e, ancora una volta, i Me contro Te dovranno affrontare con coraggio il malefico Signor S e cercare di sabotare i suoi perfidi piani nel nome dell’amicizia. Nella scuola, per la prima volta, Luì e Sofì potrebbero venire a conoscenza di un importante segreto sul loro passato. Una nuova “magica” avventura al cinema per Luì e Sofì, in un mondo tutto fatato, con tante sorprese e divertimento per i loro piccoli fan e tutte le famiglie.

Se siete fan dei Me Contro Te vi consigliamo di comprare il DVD di Me Contro Te Il Film – La Vendetta Del Signor S disponibile su Amazon!