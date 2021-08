Me Contro Te Il Film – Il Mistero della Scuola Incantata sbanca al botteghino

Le sale cinematografiche ancora arrancano a causa della pandemia, nonostante le tante uscite estive davvero poche pellicole hanno avuto il successo sperato. Sicuramente questo non è il caso del nuovo film dei Me Contro Te – Il Mistero della Scuola Incantata.

Me Contro Te Il Film – Il Mistero della Scuola Incantata è la miglior apertura degli ultimi 18 mesi

Siamo davanti al miglior esordio dal periodo pandemico, con un film che ha incassato solo nei primi giorni circa 811mila euro. I Me Contro Te superano di molto il secondo in classifica per guadagni, rappresentato dal nono capitolo di Fast and Furious che incassa 362mila euro. A seguire in terza posizione il nuovo film di Suicide Squad, sicuramente un record non da poco per la produzione tutta all’italiana dei Me Contro Te.

Il film prendere a piene mani dall’universo narrativo creato da Luì e Sofì. I due eroi si troveranno invischiati nel nuovo malefico piano del Signor S e dovranno anche questa volta riuscire a sventarlo. La pellicola è ambientata in una scuola di magia dove i due eroi scopriranno importati informazioni e una grande verità sul loro passato.

Da un soggetto di Luigi Calagna e Sofia Scalia, Me Contro Te Il Film – Il Mistero della Scuola Incantata è scritto da Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna e Sofia Scalia. Il film è diretto da Gianluca Leuzzi.

Il film è distribuito nelle sale da Warner Bros. Pictures, è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te.

I Me Contro Te sono amatissimi tra i bambini e dopo il successo del primo film La vendetta del signor S, che nel 2020 aveva incassato circa 10 milioni di euro, sono tornati anche quest’anno con il nuovo film del franchise e, seppur dovendo attendere 9 mesi per la proiezione effettiva del film (a causa delle ristrettezze pandemiche), il successo di quest’ultimo è stato ben più che eclatante.

Il trailer del film: