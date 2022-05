Quali sono i migliori fumetti di maggio 2022 transitati nelle puntate de Il Trono di Zeth? Le letture più curiose o quelle che semplicemente hanno catturato di più l’attenzione per originalità e messa in scena? Ecco la selezione con tutti i video da recuperare per poterli riguardare!

Per ogni singola puntata de Il Trono di Zeth, troverete la short list dei titoli più significativi (secondo la mia opinione personale ed analisi) con i relativi link di acquisto. Ma non dimenticate di guardare le puntate al completo; troverete un sacco di segnalazioni e curiosità!

I migliori fumetti di maggio 2022 – Il Trono di Zeth 29

I migliori fumetti di maggio 2022 – Il Trono di Zeth 31

I migliori fumetti di maggio 2022 – Il Trono di Zeth 31

Of Machines and Beasts Vol. 1: acquistalo su Amazon

I am a hero nuova edizione: acquistalo su Amazon

I migliori fumetti di maggio 2022 – Il Trono di Zeth 32

I migliori fumetti di maggio 2022 – Il Trono di Zeth 33

I migliori fumetti di maggio 2022 – Il Trono di Zeth 34