Avete degli amici, o delle amiche, amanti della scienza e siete alla ricerca del regalo natalizio perfetto? Quando si tratta di gadget scientifici bisogna ricordarsi che gli appassionati possono essere di tutte le età e tutti i generi, dagli esperti ai bambini curiosi di imparare ed esplorare il mondo che li circonda. Le opzioni regalo in questo caso sono, quindi, molteplici. Dai simpatici accessori da indossare, ai kit per gli esperimenti fai da te questo Natale scientifico non lascerà deluso nessuno!

I regali migliori per gli amanti della scienza

Scienza da indossare

Chi lo ha detto che gli appassionati di scienza non hanno stile? Con questi accessori adatti a tutti, i vostri scienziati preferiti potranno dimostrare di avere sia la bellezza che il cervello. Gli accessori e gli abiti a tema scientifico riprendono i classici regali natalizi, trasformandoli in doni personalizzati. Dalle magliette spiritose ai gioielli che richiamano ad atomi e molecole, la passione per la scienza diventa protagonista. Non solo moda, ma anche didattica, con le innovative magliette corredate di realtà aumentata i vostri amici potranno vivere sulla propria pelle una vera e propria lezione di anatomia.

» Clicca qui per acquistare la maglietta didattica completa di realtà aumentata

» Clicca qui per acquistare la collana in argento con le molecole di serotonina e caffeina

» Clicca qui per acquistare il set di orecchini dedicato alle ricerche di Einstein

» Clicca qui per acquistare la maglietta commemorativa di Plutone



Scienza per la casa

Per gli amanti della scienza che vivono da soli, non c’è regalo più azzeccato di un accessorio per la casa. Che si tratti di una tazza a tema, di un kit per la cucina molecolare o di una formina per biscotti, con questi accessori potrete letteralmente “vivere” di scienza. E, in caso voleste qualcosa di spiritoso e particolare per arredare la casa, potrete sempre acquistare i simpaticissimi peluches a forma di batteri e virus.

» Clicca qui per acquistare il kit per la cucina molecolare

» Clicca qui per acquistare la tazza a forma di bidone per i rifiuti tossici

» Clicca qui per acquistare lo stampino per biscotti a forma di atomo

» Clicca qui per acquistare il peluche del batterio dell’escherichia coli

Sperimentare in prima persona

Il fascino della scienza, spesso e volentieri, è dato dalla possibilità di “toccare con mano” i concetti, esplorare e sperimentare in prima persona. Questo fascino non attrae solo i più piccoli, ma affascina anche gli amanti della scienza più grandi. Perchè, quindi, non regalare ai vostri amici, parenti, fidanzati o fidanzate, un kit per esperimenti? Dai più classici scienza e gioco, con cui molti di noi sono cresciuti, agli accessori di nuova generazione, come i visori per la realtà aumentata, i regali a tema scientifico entusiasmeranno tutti.

» Clicca qui per acquistare il kit Lego per approcciarsi alla robotica



» Clicca qui per acquistare il visore per la realtà aumentata approvato dal Museo della Scienza e della Tecnica



» Clicca qui per acquistare il terrario per formiche



Libri per piccoli scienziati

Quando ad essere amanti della scienza sono i più piccoli, è importante incentivare la loro curiosità ed assecondare le loro passioni. Perchè quindi non regalare loro un libro che li ispiri e li spinga a sperimentare? La scelta di un libro, in questo caso, è particolarmente delicata, perchè è importante regalare ai bambini dei libri stimolanti che non li annoino e, quindi, che non li allontanino dalla materia. Perchè non regalargli, quindi, libri che parlino delle scoperte scientifiche più curiose ed innovative o che diano loro modelli di riferimento a cui guardare per trarre ispirazione?

» Clicca qui per acquistare il libro Storie e vite di superdonne che hanno fatto la scienza

» Clicca qui per acquistare il libro Come funziona la scienza. I fatti spiegati visivamente

» Clicca qui per acquistare il libro scritto da Samantha Cristoforetti, in cui parla della sua avventura nello spazio

» Clicca qui per acquistare il libro sulle invenzioni che hanno cambiato il mondo