Andato in scena domenica 22 gennaio dal vivo alla Villa del Colle e ieri sera su YouTube, Giorno del Giudizio è stato finalmente consegnato agli archivi, apportando un aria di grande cambiamento in casa SIW (Superior Italian Wrestling). Tra debutti shock e tante sorprese, la promotion toscana ha nuovamente alzato l’asticella del Wrestling in Italia, regalando ai fan un nuovo campione assoluto: il componente del Beer Club Mirko Mori.

I risultati di SIW Giorno del Giudizio

SIW Tag Team Championship: Most Wanted (Pan & Picchio) battono High Society (Alex Flash & Liam Massett) (C)

Lo show si è aperto con un match di coppia denso di storia alle spalle. I due team si erano già affrontati a Colossal, ma questa volta la posta in palio era davvero alta. Se Picchio e Pan avessero perso, sarebbero stati costretti allo split. A vincere sono stati proprio i Most Wanted, laureandosi nuovi campioni e prendendosi i meritati applausi del pubblico.

Angel Hayze batte Amara Jayde

Sfida internazionale e interamente al femminile tra l’ex star di NXT UK Angel Hayze e la giovanissima Amara Jayde (che ha sostituito Swan). Nonostante la tenacia, l’esperienza e la scaltrezza della Hayze hanno prevalso sull’avversaria, portandosi a casa una facile vittoria.

Tables, Ladders & Chairs Match for the WILD Championship: Strike Hellwig batte Nico Inverardi & Ivan Blake (C)

Un match adrenalinico e spettacolare che ha regalato numerosi momenti al cardiopalma tra cui uno spettacolare dropkick di Nico Inverardi dalla scala al di fuori del ring e una Death Valley Driver di Ivan Blake su di un tavolo. Sul finire dell’incontro Strike Hellwig ha eseguito una superba Swanton Bomb dalla scala ai danni di Ivan Blake, diventando nuovo campione della divisione WILD. Chiara dimostrazione di come anche in Italia si possano mettere in piedi dei TLC match.

Bongiovanni vince la Superior Rumble

Una rumble a 30 uomini (e donne) che ha regalato spettacolo. Entrato con il numero uno, Adriano ha dimostrato ancora una volta di essere il leone di Roma, venendo però eliminato dall’astuto Sid Scala, ex GM di NXT UK. Grandissima sorpresa il debutto di Danny Lazzarin con il numero 30. La star dei social era seduta tra il pubblico ed è entrata sul ring facendo piazza pulita degli avversari per poi venir eliminata da Alex Flash. A vincere il match è stato Bongiovanni, entrato con il numero 19, volto ben noto ai fan del Wrestling italiano. Con questa vittoria si è guadagnato l’opportunità di avere un match titolato in futuro.

No Rules Match for the SIW Championship: Mirko Mori batte Nick Wave (C)

Violenza, sangue, emozioni, coinvolgimento del pubblico, storytelling. In uno dei migliori match mai disputati in Italia Mirko Mori e Nick Wave sono entrati letteralmente in guerra, ponendo fine (per il momento) all’accesa rivalità tra Beer Club e Legione della Libertà. Mirko Mori si è laureato nuovo campione della SIW nel tripudio del pubblico della Villa del Colle. Lo schienamento decisivo è stato conteggiato da Ref Vettori dopo che Giulia Lucchesi era stata messa al tappeto dallo stesso Mori.

Dove vedere Giorno del Giudizio

Se non siete riusciti a recuperarlo in diretta ieri sera, Giorno del Giudizio è ancora visibile in differita sul canale YouTube della SIW.