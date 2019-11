I Simpson andranno in pensione? Sì, secondo voci!

I Simpson è una serie televisiva leggendaria, che ha riscosso un successo senza precedenti, abbattendo qualsiasi barriera culturale e politica. Stando a quanto dichiarato dal suo compositore, Danny Elfman, la celebre famiglia americana andrà presto in pensione.

Dopo la bellezza di 31 stagioni diffuse in tutto il mondo, la famiglia de I Simpson potrebbero andare in pensione alla conclusione della prossima stagione. Fox, secondo le indiscrezioni, ha rinnovato fino al prossimo febbraio 2021. “Da quanto ho sentito dire, la fine sta arrivando. […] Non sono certo, ma le voci dicono che sarà questo il suo ultimo anno di vita“.

“Sono stupefatto e colpito che siano durati così a lungo. Quando ho composto quella folle sigla, mi aspettavo che non la sentisse nessuno, perché non pensavo che lo show avesse chance“, ha spiegato Elfman, “Pensavo veramente che chiudessero la serie dopo tre episodi, e così sarebbe dovuto essere. I Simpson sono stati la più grande sorpresa della mia vita“.

Se queste voci fossero confermate, I Simpson andranno davvero in pensione, precisamente il prossimo anno. Purtroppo, non possiamo esserne certi, e di conseguenza vi invitiamo a prendere con le dovute cautele le informazioni riportate in questo articolo.