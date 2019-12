Creatività e fai da te: 10 idee per chi ama creare con le proprie mani

Siete persone creative? Amate immergervi in attività manuali e apprendere sempre nuove tecniche? Oppure tra i vostri amici c’è quella persona davvero talentuosa in grado di trasformare in oro tutto ciò che tocca? Il fai da te è una scelta di vita?

Se avete risposto di si anche solo ad una di queste domande la lista che vi accingete a leggere farà al caso vostro. Di seguito una serie di strumenti e idee dedicate a chi ama creare con le proprie mani, imparando sempre nuove tecniche.

Penna 3D

La penna 3D è una penna in grado di creare veri e propri oggetti e sculture. Il suo funzionamento ricorda in qualche modo la tecnologia delle stampanti 3D, poiché le vostre creazioni saranno realizzate grazie a dei filamenti simili a quelli utilizzati dalle stampanti (pla, abs o altri materiali), tuttavia per essere utilizzato questo strumento richiederà la vostra fantasia e abilità manuale nel disegno, al posto di file sorgenti 3d che utilizzereste con una stampante.

Tra i diversi modelli in vendita su Amazon consigliamo il modello AGPTEK 3DP1-EU (link Amazon) oppure Homecube penna 3D (link Amazon).

Fustellatrice

La fustellatrice è una macchina in grado di sagomare grazie ad una pressa a rullo in grado di imprimere un taglio o un rilievo, ottenuto utilizzando una fustella (ovvero delle forme in metallo o plastica dura) su diversi tipi di materiali come carta, feltro, pelle, compensato fino anche metallo. Queste macchine sono solitamente accostate ai lavori manuali e hobbystica come lo scrapbooking, o la creazione di leziosi bigliettini di auguri. Nonostante questo curioso posizionamento di marketing, che vuole la sua utenza maggiore nel target femminile, una buona fustellatrice può fare davvero la differenza in lavori come cartotecnica creativa o qualsiasi tipo di applicazione possa richiedere tagli precisi e puliti.

Un buon modello entry level è sicuramente il Toga dc00 (link Amazon), una macchina di piccolo formato a un prezzo contenuto, in grado di tagliare o imprimere carta ed altri supporti leggeri. Se invece sentite forte in voi il richiamo della cartotecnica creativa e siete alla ricerca di qualcosa di più solido e che vi permetta una maggiore varietà di utilizzo, allora dovrete orientarvi sulla Big Shot Starter Kit di Sizzix (link Amazon) in grado di tagliare, a seconda del tipo di fustella utilizzata, carta, cartoncino, ma anche eva foam, compensato, feltro e cuoio.

Dremel

Dremel è un nome leggendario nel campo del fai da te e dell’hobbistica. Il piccolo ma duttile utensile è un vero e proprio tuttofare del fai da te, in base al tipo di punta che si decide di utilizzare. I suoi impieghi possono variare sensibilmente, con punte in grado di perforare, tagliare con precisione, incidere, smerigliare, lucidare, affilare e molto altro ancora. Le sue molteplici applicazioni trovano riscontro nel modellismo, nel bricolage e nella decorazione.

Se siete alla ricerca di un modello economico che faccia di tutto un po’ vi consigliamo il Dremel 3000 con 15 accessori (link Amazon) .

Per chi invece non bada a spese l’ideale sarà il Dremel 4000-6 con 128 accessori e valigetta in metallo (link Amazon)

Per chi ha bisogno invece di una versione portatile di Dremel ecco il modello Dremel Lite 7760 Cordless (link Amazon).

Pirografo

Sempre nel campo della decorazione di oggetti non può mancare da questa lista il pirografo. Nell’improbabile scenario in cui non conosciate questo strumento, il pirografo è uno strumento, una sorta di stilo, utilizzato per disegnare su cuoio, legno e altri materiali, bruciando la superficie con la sua punta arroventata. Le decorazioni con il pirografo sono ideali per dare un tocco semplice e naturale sulle vostre creazioni.

Tra i molti modelli presenti su Amazon abbiamo scelto il Pirografo Vastar (link Amazon), dotato di moltissime punte ed accessori e in grado, all’occorrenza, di diventare anche un saldatore.

Resina e stampi

La resina è uno dei materiali plastici più amati da chi si diletta nella creazione di oggetti. Con la giusta resina e il giusto stampo è possibile dare vita a innumerevoli oggetti, come gemme, token per giochi da tavolo o addirittura i dadi per i giochi di ruolo. Nonostante possa sembrare un tipo di lavorazione complessa, creare con la resina è davvero molto facile e online è possibile trovare moltissimi tutorial esaustivi. Man mano che prenderete confidenza con essa vorrete esplorare le sue mille possibilità e potreste anche creare da voi i vostri stampi personali.

Per chi si approccia per la prima volta a questo mondo consigliamo la resina epossidica trasparente Cristal E di Reschimica (link Amazon). Si tratta di un prodotto bi-componente di facile utilizzo caratterizzato da un tempo di catalisi molto veloce (deve essere tolta dallo stampo dopo solo 4 ore) e quindi adatto anche per chi ha poco tempo a disposizione. Questa resina avrà una finitura trasparente tipo cristallo, e per colorarla vi basterà aggiungere alla miscela colori a base alcolica, pigmenti oppure altri elementi come i glitter.

Per ultimo vi occorrerà uno stampo in silicone cui colare il vostro prodotto. Gli stampi in silicone possono essere di qualsiasi forma e dimensione (anche quelli per i dolci sono adatti a questo scopo), ma per chi vuole provare noi consigliamo questo set che contiene 7 stampi, ideale per creare gemme (link Amazon).

Gomma e temperino elettrici

Per tutti gli appassionati di disegno due strumenti in grado di migliorare la qualità del vostro tempo sono senza dubbio una gomma e un temperino elettrico. Benché in questa incarnazione tecnologica questi non siano oggetti destinati a fare la differenza, riteniamo che il loro utilizzo possa essere un modo per alleggerire quella parte più seccante del vostro lavoro e in caso di regalo a quel vostro amico disegnatore, gomma e temperino elettrico saranno sicuramente un pensiero ben accetto.



Un esempio di gomma elettrica è il modello ricaricabile Tihoo di Uscamel (link Amazon), mentre per quel che riguarda temperamatite ci siamo orientati sul modello ricaricabile USB di Latov con tre fori di ingresso (link Amazon).

Kit calligrafia

Tra gli hobby creativi più popolari degli ultimi anni abbiamo la calligrafia e il lettering creativo. Realizzare una bella scritta motivazionale è senza dubbio un’esperienza appagante e questo genere di passatempo trova applicazione in diversi ambiti, come ad esempio il bullet journaling o l’illustrazione tipografica.



Abbiamo selezionato Manuscript Masterclass (link Amazon) un kit che comprende penne con pennini di diverso spessore e un pratico manuale introduttivo per mettervi all’opera. Se volete invece approfondire l’argomento lettering e calligrafia consigliamo questi libri Lettering e calligrafia moderna: Una guida per principianti (link Amazon) e Art of Hand Lettering: An Inspirational Workbook for Creating Beautiful Hand-lettered Art About Love (link Amazon).

Quaderno riscrivibile

Volete tenere traccia di ogni singolo appunto preso, senza perdere nulla e nel contempo utilizzare un unico quaderno? La soluzione adatta per voi è un quaderno riscrivibile. Questo genere di supporto cartaceo utilizza un’app, con la quale è possibile importare le pagine del quaderno, che una volta digitalizzate potranno essere cancellate e riutilizzate nuovamente.

Tra le varie alternative (anche low cost) che è possibile trovare in commercio, abbiamo selezionato Rocketbook EVR-E-R Notebook (link Amazon), per via della sua app e del suo intelligente utilizzo delle funzioni cloud che permettono l’archiviazione dei contenuti in maniera automatica.

Strumenti da scultura

Non potevamo non includere in questa lista degli strumenti per la scultura e il modellismo.

Che utilizziate paste polimeriche come il Fimo per creare i vostri modelli, oppure argilla, materia verde e stucchi per modificare miniature e quant’altro un kit con strumenti come mirette e sgarzini può davvero fare la differenza. Su Amazon trovate moltissimi utensili di questo genere, tra tutte le varie proposte noi abbiamo selezionato questo kit da 31 strumenti con astuccio incluso (link Amazon).

Kit Arduino

Per concludere in bellezza questa carrellata di strumenti creativi abbiamo pensato di riservare un posto in questa lista anche ad Arduino, la piattaforma elettronica open source più utilizzata dai maker.

Le applicazioni di Arduino sono molteplici e imparare ad utilizzare questo sistema vi permetterà di creare dispositivi che utilizzano sensori, attuatori e sono in grado di comunicare con altri dispositivi. Alcuni esempi di applicazioni di Arduino sono illuminazione led, robotica o diversi tipi di controller elettronici.

Se quindi volete confrontarvi con il mondo della progettazione elettronica non vi resta che dare un’occhiata a questo link Amazon, dove potrete trovare le varie schede e componenti Arduino.

Se invece siete alla ricerca di uno starter kit vi consigliamo Arduino Starter Kit per principianti K010007 (link Amazon).