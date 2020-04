Vi abbiamo già proposto quelle che sono le nostre idee regalo per la festa della mamma, in vista del 10 maggio che, in fin dei conti, non è più così lontano. Nel nostro articolo vi avevamo proposto delle idee, tutto sommato, molto tipiche e “tradizionaliste” ma, come vi avevamo anticipato, per celebrare degnamente le mamme di tutto il mondo abbiamo pensato di fare di più. Dunque, come vi avevamo promesso, è arrivato il momento delle idee regalo più stravaganti ed originali, per quella che è una selezione che è stata studiata per assecondare i vari interessi e passioni delle mamme e, se possibile, per aiutarvi a concedere loro dei momenti di puro relax.

Che abbiate una mamma sportiva o una mamma cinefila, una cosa è certa: in queste righe troverete il regalo più adatto al caso vostro. Mettetevi comodi, preparatevi ad aprire il portafogli e lasciatevi ispirare dalla nostra guida dedicata a le 10 idee regalo stravaganti per la Festa della Mamma! Perché per la mamma si fa (e si spende) questo e altro.

10 Idee regalo stravaganti per la Festa della Mamma

Un bruciatore di incenso

Vogliamo cominciare questa lista con un prodotto veramente affascinante: si tratta infatti di un bruciatore per incenso che, invece di limitarsi a profumare l’ambiente, risulta ance un bellissimo oggetto di design ed arredamento. Questa sorta di scultura, dalla forma che può ricordare quella di un vaso, ha il pregio di creare una vera e propria “cascata di fumo”, senza l’uso di acqua, corrente o altri artifici. Vi basterà infatti posizionare nell’apposito spazio il cono di incenso per potervi gustare lo spettacolo, con la cascata di fumo che cadrà verso la parte inferiore della candela dopo una serie di rimbalzi. Sono disponibili, oltre al bruciatore cascata, altri modelli come il dragone, il sistema di vasi oppure il paesaggio con tanto di pescatore e capanna. Un regalo in grado di monopolizzare l’attenzione di qualsiasi ambiente, tanto adatto per la casa come per l’ufficio. Imperdibile!

» Clicca qui per acquistare il Bruciatore Incenso

» Clicca qui per acquistare il Bruciatore Incenso Dragone

» Clicca qui per acquistare il Bruciatore Incenso Sistema di Vasi

» Clicca qui per acquistare il Bruciatore Incenso Paesaggio

Il giardino per interni

Con questo divertente regalo assicurerete alle mamme amanti del verde un piacevolissimo svago. Dentro questo simpatico kit troverete infatti una cassetta di legno, del terriccio adatto alla coltivazione, un gessetto, tre vasetti ed una serie di semi da far germogliare. I semi sono prevalentemente di erbe aromatiche, che oltre a poter essere utilizzate in cucina conferiscono un piacevole tocco di verde nell’ambiente circostante. A personalizzare il tutto, ci pensa il gessetto con cui potremmo decorare la nostra cassetta nella parte laterale. Vedere crescere piante verdi e rigogliose grazie alle nostre premure quotidiane, è una grandissima soddisfazione, oltre che un rilassante passatempo.

» Clicca qui per acquistare il Giardino per interni

Angry Mama

Ci troviamo di fronte il prodotto più originale di tutta la nostra lista di idee regalo: le Angry Mama. Si tratta sostanzialmente di una serie di utensili in plastica pensati per facilitare alcune attività in cucina, come la pulizia del microonde o la rimozione di cattivi odori dal frigorifero. Ognuna delle “Mama” ha un aspetto particolare, pronta a portare a termine uno specifico scopo nella manutenzione della cucina. Abbiamo la Mama per mantenere il frigorifero libero da cattivi odori, con tanto di mano al naso per simboleggiare la puzza degli alimenti. Per la pulizia del forno a microonde invece serve la Mama Microwave Cleaner, in grado di mantenere pulito l’elettrodomestico senza l’utilizzo di detergenti chimici. La più grande particolarità delle Mama è sicuramente il loro aspetto, in pieno stile “mamma arrabbiata contro lo sporco più ostinato” suscita un misto di simpatia e terrore. Un must have nelle cucine delle mamme moderne!

» Clicca qui per acquistare Angry Mama

Dixit Anniversary

Ci sembra giusto citare anche l’ultima versione del gioco di carte più famoso al mondo, amato da grandi e piccini, ovvero Dixit. Fare una partita a questo gioco da tavolo è più che un semplice intrattenimento, è un modo per dar sfogo all’immaginazione e alla fantasia. Sin dalla sua prima edizione, le carte rappresentavano un mondo fantastico, con rappresentazioni ai limiti dell’irreale, ma che permettevano incredibili spunti creativi nei giocatori. E qui risiede la grande novità di questa edizione, le precedenti carte infatti sono state sostituite da nuove piccole opere d’arte, realizzate dagli artisti che in passato hanno collaborato con il gioco. Ottima scusa quindi per passare del meraviglioso tempo in famiglia, all’insegna della fantasia.

» Clicca qui per acquistare Dixit Anniversary

Poster Cinema e Serie Tv da grattare

Il cinema e le serie tv sono entrati nella nostra quotidianità, basti pensare all’impatto che hanno avuto sul pubblico film come Avengers Endgame oppure il finale del Trono di Spade. Questo nostro regalo vuole essere una dedica per quelle mamme affamate di cinema e serie tv, che non vedono l’ora di mostrare a tutti la loro passione. Basterà infatti grattare sul nome del film o della serie tv visti per rivelare un disegno iconico del film. Con titoli provenienti da tutto il mondo e di tutte le epoche, questa è l’idea perfetta per le mamme che vedono serie tv e film come fossero ciliegie!

» Clicca qui per acquistare il Poster Cinema e Serie Tv da grattare

Lampada Boccino D’oro

Il primo libro di Harry Potter è uscito da oltre 20 anni, e le lettrici adolescenti dell’epoca sono diventate le mamme di oggi. Anche se magari nessuna di queste ha mai ricevuto una lettera per Hogwarts, né ha visto il manifestarsi di una creatura magica, siamo certi che molte di queste mamme credano ancora (e giustamente) nella magia del mondo di J.K. Rowling! Per loro abbiamo pensato a questa bellissima lampada a forma di Boccino d’oro, con cui potrete tenere viva quella magia che le vostre mamme si portano ancora nel cuore. La preziosa palla da Quidditch è disposta sotto una teca di vetro, che posa su di un elegante piedistallo in legno che si illumina. La lampada si alimenta attraverso un cavo USB incluso nella confezione, ed è alta 2o cm. Tutti questi particolari rendono la lampada un prezioso elemento per gli amanti del Quidditch.

» Clicca qui per acquistare la lampada Boccino D’oro

Candele Star Wars Episodio V

In occasione del 40° anniversario di “Episodio V – L’Impero Colpisce Ancora”, il set di candele profumate a tema Star Wars è sicuramente il miglior regalo da fare! Il set è composto da 5 candele che vanno a replicare gli odori delle location più importanti del film come l’interno del Taumtaum, la cabina del Millenium Falcon, oppure della cucina di Yoda. Da notare poi la raffinatezza della base dove poggiano le candele, che ricrea la classica geometria ed i colori dell’interno delle navi imperiali. Come ultima particolarità vi segnaliamo che questo prodotto è a tiratura limitata, quindi una volta terminato uscirà di produzione. La perfetta occasione per regalare un piccolo oggetto, dal grande valore, proveniente dalla galassia lontano lontano…

» Clicca qui per acquistare le candele Star Wars Episodio V

Bicchierini Uova di drago di Game of Thrones

Se nel Trono di spade le uova di drago hanno portato al nome “Madre dei Draghi”, questo ci sembra il regalo perfetto per una mamma! Confezionati in una scatola di legno con tanto di sigillo della casa Targaryen, e disposti in modo da sembrare veramente le famose uova, basta vedere questi bicchierini per poterli apprezzare. Tutti e tre interamente dipinti a mano e rappresentano le tre diverse uova da cui sono nati i draghi di Daenerys. Le parti interne, in metallo, sono estraibili in modo da esser pulite senza rovinare il resto dei bicchieri. Insomma, la maniera perfetta per sentirvi a Essos è bere da questi bicchieri, anche se vi sconsigliamo di gettarli nelle fiamme!

» Clicca qui per acquistare i bicchierini uovo di drago di Game of Thrones

Asciugamano Tascabile in Microfibra

Questo è il regalo che non può mancare nella borsa di una mamma sportiva. Con l’estate ormai alle porte, potremmo riprendere ad uscire per allenarci. Che sia all’aperto oppure al chiuso, l’asciugamano tascabile è sicuramente quel regalo che farà felici numerose mamme che devono ottimizzare sempre lo spazio nella borsa della palestra. Disponibili in numerosi colori e dimensioni, questi teli in microfibra sono in grado di asciugare ben 10 volte più velocemente dei normali modelli in cotone. Tutte le versioni sono dotate di un contenitore in EVA con zip, in modo da mantenere il resto della borsa sempre asciutto.

» Clicca qui per acquistare l’asciugamano tascabile in microfibra

Smartwatch Honor Band 5

A chiudere la nostra lista mettiamo l’ultima versione dello smartwatch Honor, l’ideale per le mamme che vogliono mantenere e monitorare sempre il proprio corpo. Il display a colori, le innumerevoli nuovi funzioni di supporto e l’elevata durata di batteria ci fanno pensare di essere di fronte al Top di gamma. La Honor Band 5 è in grado di rilevare il livello di ossigeno nel sangue, fornire dati sul battito cardiaco ed è il perfetto assistente per controllare le attività fisiche. Grazie alla tecnologia TruSleep Tracking, la smart band permette di rilevare la qualità del sonno in tutte le sue fasi, con oltre 200 suggerimenti che possono aiutarvi a migliorarla. Altra simpatica feature che ci permettiamo di segnalarvi, è l’opzione di poter usare l’orologio come tasto per scattare le foto con lo smartphone. Quella classica funzione di cui magari non se ne sentiva veramente il bisogno, ma una volta utilizzata si può solo che apprezzare!

» Clicca qui per acquistare lo smartwatch Honor Band 5