Siamo sempre più vicini alla tanto attesa Festa della Mamma. Una giornata amata e importante perché, si sa, "la mamma è sempre la mamma", e specie in questo ultimo periodo di chiusure e restrizioni, è importante ricordare alla propria mamma il nostro amore, l'affetto e la voglia di riabbracciarla. Se, però, non avete ancora pensato a un regalo, siete nel posto giusto!

Ovviamente noi di Tom's facciamo i nostri auguri a tutte le mamme d'Italia e non solo, e nel farlo abbiamo pensato di aiutare tutti i figli e le figlie che, visto il poco tempo rimasto, potrebbero ritrovarsi in difficoltà nell'acquistare un prodotto per la propria mamma.

Ci siamo posti una semplice domanda prima di cominciare a lavorare a questo pezzo: “come fare a realizzare una lista dei 10 idee regalo per la festa della mamma che rispecchi tutte le mamme?”. Ci abbiamo pensato a lungo e poi ne siamo venuti a capo: non un solo articolo, a ben due, uno più tradizionale (ovvero questo che state leggendo) legato ad articoli utili e più "tradizionali", un altro con prodotti più eclettici e stravaganti, in uscita nei prossimi giorni, così che abbiate spunti a sufficienza per regalare alla vostra mamma un regalo che sia davvero perfetto!

Amazon Echo Dot

Anche la mamma più attenta può aver bisogno di una mano e non è detto che sia per forza qualcosa di impegnativo o sofisticato. A volte può servire aiuto per un promemoria, per una ricetta, per un appuntamento di lavoro o anche solo per cercare la giusta playlist a cui abbinare una serata di assoluto relax. Non possiamo certo dire di avere la soluzione in tasca ma, forse, una buona idea può essere quella di regalare un bel dispositivo Amazon Echo, specie considerando le ottime offerte che spesso propone Amazon sull'acquisto. Il nostro suggerimento? Sfruttare la combo di offerte messa su da Amazon che permette l’acquisto di una delle versione con il miglior rapporto qualità/prezzo dell'altoparlante intelligente Echo Dot che vi permetterà di usufruire di un’intera estate di musica a portata di mano oltre a gestire gli altri elettrodomestici smart in casa con dei semplici comandi vocali!

e-reader Kindle

Amanti della lettura, per voi Amazon ha realizzato un’offerta ad HOC per i divoratori di libri, infatti acquistando un Kindle infatti avrete l’opportunità di scaricarvi Kindle Unlimited che vi garantirà per 3 mesi di usufruire gratuitamente del servizio e di avere acceso illimitato a oltre 1 milione di eBook, e di sfruttare l'app di lettura Kindle su qualsiasi dispositivo. Siamo di fronte al regalo perfetto per le mamme amanti della lettura in casa, o che vogliono portare avere a portata di mano un’intera libreria di titoli, in pochissimo spazio.

Xiaomi Redmi Buds 4 Active

La vostra mamma ascolta spesso la musica, si muove spesso per lavorare o sbrigare faccende e magari cerca un modo facile e comodo per effettuare delle chiamate mentre è fuori? Acquistarle un paio di auricolari bluetooth come quelli che vi stiamo proponendo, ovvero gli Xiaomi Redmi Buds 4 Active, è la proposta perfetta. Facili da utilizzare, comodi da indossare anche per ore e dall'autonomia fino a 28 ore con la custodia carica, le permetteranno di ascoltare i brani preferiti e chiamare amici e parenti in maniera super intuitiva. Il prezzo, inoltre, è entro i 25 euro, per un rapporto qualità/prezzo davvero molto vantaggioso!

Xiaomi Mi Band 8

Volete regalare alla vostra mamma un orologio che sia più versatile di un modello tradizionale e che le permetta anche di gestire chiamate e messaggi? In tal caso la smart band Xiaomi che vi stiamo proponendo, è l'idea regalo perfetta. Dotata di un'ampia gamma di modalità di allenamento monitorabili e sensori di alta qualità che tengono traccia di passi, calorie bruciate e persino livelli di ossigeno nel sangue durante l'esercizio, questa smart band offre una completa serie di funzionalità sia per il fitness che per altri usi. Il tutto è racchiuso in un design accattivante, con un display OLED da 1,62 pollici che garantisce un'esperienza d'uso appagante e funzionale. Insomma, la Mi Band 8 si distingue per il suo equilibrio tra design accattivante, funzionalità avanzate e affidabilità, rendendola non solo un dispositivo esteticamente piacevole, ma anche un regalo perfetto per una mamma appassionato di tecnologia.

Set Yankee Candle

Se vostra mamma è appassionata di candele e fragranze unico, non fatevi scappare questo set è composto da 10 raffinatissime candele, ognuna con la sua unica profumazione. Le candele sono realizzate in cera di soia di alta qualità e, grazie all’anima in cotone senza piombo, la loro durata si aggira sulle 15 ore ciascuna. L’elegante confezione regalo di Yankee Candle poi esprime appieno le noti fruttate e fiorite dei sapori estivi di queste candele.

Macchina per caffè Nespresso Vertuo Pop

Se la vostra mamma è una patita di caffè ma ancora non si è convinta a provare una macchina automatica Nespresso, non dovreste pensarci due volte: la Vertuo Pop è l'idea regalo perfetta, semplice, intuitiva e praticamente con zero manutenzione del prodotto! In questo modo, la facilità di preparazione e gestione della macchina rimarrà alta pur assicurandole un caffè denso e gustoso, come quello al bar.

Set di attrezzi da giardino

Per le amanti del giardinaggio, non poteva mancare questo delizioso set di attrezzi con valigetta. Il air è multifunzionale e contiene ben 10 pezzi, tra cui rastrelli, pale, cesoie, coltello da diserbo e flacone spray. Non solo è perfetto per scavare e diserbare ma anche perdissodare il terreno, aerare, trapiantare, potare e irrigare in modo corretto le piante in casa o in giardino.

Fire TV Stick

Il modello in questione è la versione più conveniente di Fire Stick e vi permette di godere di uno streaming in Full HD oltre a sfruttare un comodo telecomando dotato di Alexa. In questo modo, accedere a film e programmi TV gratuiti oppure app come RaiPlay e YouTube sarà facile e veloce. Inoltre, potrete controllare i vostri dispositivi smart chiedendo ad Alexa di controllare il meteo, abbassare le luci, visualizzare i video delle telecamere supportate in tempo reale, riprodurre musica e altro ancora.

Occhiali da sole Ray-Ban

In ambito moda e accessori, gli occhiali da sole non solo sono un regalo estremamente utile per tutti i giorni, specie in estate, ma sono anche un prodotto elegante e raffinato. In particolare modo se state pensando di acquistare uno dei classici modelli Ray-Ban, come questo nella delicatissima colorazione beige e con lenti sfumate sul marrone. I colori di alta qualità vi assicurano un ottimo livello di chiarezza visiva, comfort e protezione. In grado di assorbire l'85% della luce visibile e di bloccare quasi completamente la luce blu, le lenti classiche assicurano una "visione naturale" perché riproducono i colori così come sono, senza alterazioni.

Massaggiatore cervicale

Se la vostra mamma lamenta sempre di avere male alle cervicali o fatica a rilassarsi dopo una giornata di lavoro, il regalo perfetto è un massaggiatore cervicale elettrico. Questo dispositivo utilissimo effettuerà, infatti, dei massaggi perfetti a collo e spalle, rilassando i muscoli e donando una piacevole sensazione di relax grazie alle 8 testine rotanti e alle 3 diverse intensità con movimenti 3D, combinando tecniche di massaggio tradizionali e tecnologia intelligente per un massaggio preciso a tutto tondo della spalla e della schiena capace di alleviare qualsiasi tensione in soli 15 minuti.

