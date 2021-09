IDOLiSH7 Third Beat!: la seconda parte in onda l’anno prossimo

Questa domenica si è conclusa la messa in onda dell’ultima puntata della prima parte di IDOLiSH7 Third Beat!, la terza stagione dell’anime di IDOLiSH7. Per vedere la seconda parte dell’ultima stagione del franchise dobbiamo aspettare il prossimo anno. Non è ancora stata data una possibile finestra d’uscita ma la notizia è stata accompagnata da una nuova visual del gruppo idol ŹOOĻ, che ha fatto il suo debutto ufficiale nell’episodio conclusivo della prima parte:

IDOLiSH7: il franchise

IDOLiSH7 nasce come otome game, basato sul character design di Arina Tanemura. Dal gioco sono stati tratti due tipi di manga. Il primo, scritto e disegnato da Nokoshi Yamada, è stato pubblicato il 20 agosto 2015. Il secondo è stato disegnato da Arina Tanemura, Entrambi sono inediti in Italia.

Per quanto riguarda l’adattamento anime, è composto da tre stagioni, la cui ultima è stata divisa in due parti. La prima parte ha debuttato a luglio.

Tutte e tre le stagioni sono state dirette da Makoto Bessho mentre Ayumi Sekine si è occupato delle sceneggiature. Yuna Tanemura ha lavorato sul character disegn insieme a Kazumi Fukagawa.

La prima stagione anime di IDOLiSH7 è andata in onda in Giappone nel gennaio 2018. La seconda stagione, ritardata a partire dal quinto episodio a causa del COVID-19, è stata trasmessa a gennaio 2020 e si è conclusa solo a ottobre dello stesso anno. Entrambe le stagioni, insieme alla serie di spin-off Vibrato, sono disponibili su Crunchyroll che descrive così la serie:

Un gruppo di aspiranti idol si reca alla Takanashi Productions, e vengono accettati come coloro che determineranno il futuro della compagnia. I ragazzi, che non si conoscevano prima, hanno delle personalità totalmente differenti, ma hanno tutti un notevole potenziale per diventare idol. Formano quindi un gruppo che chiamano IDOLiSH7. Assieme, riescono a conquistare i cuori delle persone, e, seppur attraverso tante difficoltà, il loro obiettivo è quello di raggiungere la vetta.

