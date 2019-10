IG-11 (The Mandalorian) di Hot Toys

IG-11 è una delle nuove proposte in uscita nel 2020 di Hot Toys per la serie dedicata a Star Wars in scala 1/6 dedicata al mondo del cinema.

Continuano le uscite dedicate alla nuova serie tv di Star Wars (The Mandalorian), con la nuovissima figure dell’androide IG-11 prodotta dall’azienda Hot Toys (il famoso produttore di action figure) per la sua linea dedicata al mondo di Star Wars. Con oltre 30 punti di articolazione, la figure, composta da un corpo base con abiti di vario tessuto e materiale, sarà alta circa 36 cm in perfetta linea con gli altri prodotti in scala 1/6.

The Mandalorian è una serie televisiva scritta da Jon Favreau e prodotta da Lucasfilm, prevista il 12 novembre 2019 sulla piattaforma streaming Disney+. Ambientata nell’universo di Guerre stellari dopo le vicende de Il ritorno dello Jedi e prima di Star Wars: Il risveglio della Forza, racconta le avventure di un pistolero mandaloriano oltre i confini della Nuova Repubblica. I produttori esecutivi designati sono Jon Favreau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Colin Wilson.

Il droide IG-11 è un cacciatore di taglie e sarà il compagno di avventure del Mandolariano (protagonista della serie), l’aspetto è molto simile a quello del droide IG-88 (cacciatore di taglie ingaggiato da Darth Vader nell’Impero Colpisce Ancora) e al momento il suo ruolo nella serie tv rimane ancora avvolto nel mistero. Ovviamente come da tradizione non mancheranno svariati accessori come il fucile blaster e un blaste pesente con cui potersi sbizzarrire cercando di ricreare la vostra posa preferita. Questa uscita includerà inoltre una serie di mani intercambiabili e l’immancabile basetta-diorama dotata di braccio snodabile per poter esporre la figure in tutta sicurezza.

Il droide IG-11 tratto da Star Wars: The Mandalorian è già in preordine su Sideshow.com al prezzo di 233,81 Dollari, la sua uscita è stimata tre il mese di Ottobre e Dicembre 2020.