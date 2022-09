Tra i numerosi annunci del Marvel Cinematic Universe emersi durante il D23, a sorpresa è stato rivelato anche il cast di Thunderbolts, film corale in cui diversi personaggi del Marvel Cinematic Universe si ritroveranno a esser parte di una squadra speciale da black ops. Che la trasposizione cinematografica dell’insolito tema fosse all’orizzonte non è certo una sorpresa, considerata la comparsa di Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfuss) al termine di The Falcon and The Winter Soldier e di Black Widow.

Il cast di Thunderbolts presenta la formazione di antieroi del Marvel Cinematic Universe

Precedentemente confermato durante il San Diego Comic-Con 2022, Thunderbolt sarà parte della Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe, un capitolo della saga in cui apparentemente non saranno gli Avengers a imporsi come supersquadra, ruolo che ricadrà sulle spalle degli eroi meno eroici che si potessero trovare. Nell’annuncio fatto al D23 Expo, abbiamo avuto finalmente modo di scoprire il cast di Thunderbolts.

Da quanto abbiamo visto in Black Widow e The Falcon and the Winter Soldier, l’impressione è che Valentina Allegra de Fontaine si voglia porre come una controparte di Fury, allestendo anche la propria squadra di eroi da utilizzare. Nel caso dei Thunderbolts, a dire il vero, si tratta principalmente di antieroi, considerato come nel Marvel Universe questa formazione sia composta da personaggi dal piglio criminale, tanto che la più recente formazione dei Thunderbolts è stata utilizzata da Wilson Fisk come polizia anti-eroi in Devil’s Reign.

Dall’annuncio di Thunderbolts fatto al D23, abbiamo appreso il cast del film, che ci consente di fare alcune ipotesi su come si svilupperà la futura pellicola del Marvel Cinematic Universe. Oltra al ritorno della Contessa, vedremo Florence Pugh (alias Yelena Belova, la nuova Vedova Nera), Wyatt Russell (John Walker, U.S. Agent) , Sebastian Stan (Bucky Barnes, alias Soldato d’Inverno), Olga Kurylenko (Taskmaster, comparsa in Black Widow), Hannah John-Kamen (Ghost, comparsa in The Ant-Man and the Wasp) e David Harbour (Red Guardian, comparso in Black Widow).

L’uscita di Thunderbolts è prevista sul mercato americano per il 24 luglio 2024

