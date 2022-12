Nuovo film action all’orizzonte per Derek Kolstad, creatore dell’adrenalinico franchise John Wick. Stando alle ultime indiscrezioni di Deadline Kolstad si occuperà di scrivere la sceneggiatura di un adattamento cinematografico del videogame Sifu, realizzato dal team francese Sloclap e accolto con grande clamore da pubblico e critica.

In lavorazione un film tratto dal videogame Sifu

Improntato su di un’idea semplice ma geniale, Sifu è un roguelike in salsa beat ‘em up che mette i giocatori nei panni di un talentuoso e inarrestabile maestro di arti marziali, la cui particolarità è quella di poter ritornare in vita dopo ogni morte. Ad ogni game over il protagonista invecchia progressivamente, perdendo in velocità, ma aumentando in forza, rendendo l’approccio al gioco sempre diverso, ma davvero molto galvanizzante, complice un sistema di combattimento dinamico e fluido, che rende l’azione su schermo una gioia per gli occhi. Il team francese Sloclap collaborerà con la compagnia Story Kitchen per realizzare il film. Kolstad scriverà la sceneggiatura assieme a Dimitri M. Johnson, produttore del reboot di Tomb Raider uscito nel 2018 e dei due film su Sonic. Al momento non è stato però annunciato il nome del regista nè del cast che vi farà parte.

Neanche a farlo apposta Simu era stato tramutato da alcuni modder in un gioco su John Wick con degli ottimi risultati. Il genere action del videogame ben si amalgama con il franchise con Keanu Reeves di cui arriverà a breve il quarto capitolo. L’attore ha di recente stuzzicato i fan su John Wick: Chapter 4, definendolo il film più duro che abbia mai realizzato in carriera. Per realizzare le scene action definite “ambiziose”, il regista Chad Stahelski ha affermato che varie squadre di stuntman provenienti da tutto il mondo hanno contribuito a dare a Reeves alcune nuove abilità. L’uscita nelle sale è fissata al 24 marzo 2023 (in Italia arriverà un giorno prima).