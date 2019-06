Il film dei Fantastici Quattro? Per Matthew Vaughn dovrebbe assomigliare a “Gli Incredibili”

Il regista di X-Men: First Class e produttore di Fantastic 4, Matthew Vaughn, ha parlato di possibili idee riguardanti il reboot atteso dedicato alla prima SuperFamiglia

Il regista di X-Men: First Class (film che ha dato una buona ripartenza al brand) e produttore di Fantastic 4 – I Fantastici Quattro, Matthew Vaughn, ha parlato di possibili idee riguardanti il reboot atteso dedicato alla nota “Super Famiglia”: secondo Vaughn, la base di tutto il processo creativo dovrebbe partire dal film di animazione Gli Incredibili.

Definito da lui come un film spettacolare di una famiglia disfunzionale, non è la prima persona a paragonare il famoso film Disney-Pixar con I Fantastici Quattro. Già nel 2017 Matthew Vaughn aveva espresso la sua voglia di fare un film come atto di perdono, sia verso l’idea avuta da Stan Lee e Jack Kirby, sia verso i fan che hanno dovuto assistere alla pellicola del 2015 con Michael B. Jordan. Lo stesso Matthew Vaughn ha inoltre definito il dover fare un film di un franchise nel momento di calo è più divertente, perché in questo modo “è più facile fare un film migliore del precedente”.

Parlando sempre di Fantastici Quattro, sembra però che Disney si stia già muovendo: si parla infatti di un possibile film in arrivo dedicato alla superfamiglia nel 2022, diretto da Peyton Reed (già visto in Ant-Man). Lo stesso Reed, in realtà, aveva proposto nel 2000 alla 20th Century Fox, una sceneggiatura dedicata a questi personaggi: l’idea era di creare una sorta di B-movie senza raccontare le origini dei personaggi, ormai impresse nell’immaginario collettivo grazie ai fumetti ed ai precedenti film. Forse allora l’idea era troppo avanti con il tempo, ma se andiamo a vedere gli ultimi film del Marvel Cinematic Universe, idee come queste ora sono apprezzatissime, soprattutto dal pubblico.

Nell’attesa, la rete si divide in due: da un lato troviamo un’ipotetica visione in cui Kevin Feige prende e stravolge i canoni visti negli ultimi film della Fox, portando mutanti e Fantastici Quattro in un modo innovativo; dall’altra, l’idea che i mutanti si spostino solo di casa (portandosi dietro facce e volti noti) non è del tutto da scartare.