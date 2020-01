Il film di Doctor Strange 2 introdurrà una supereroina dei fumetti?

Per il momento si tratta solamente di una voce di corridoio ma nel film di Doctor Strange in the Multiverse of Madness potrebbe essere introdotta una delle supereroina più amata del mondo dei fumetti. Ebbene, nell’atteso cinecomic potrebbe fare la sua comparsa America Chavez/Miss America. Proprio per questo motivo, i Marvel Studios pare siano alla ricerca di una ragazza ispanica che possa vestire i panni dell’amato personaggio.

Nonostante ancora non ci sia nulla di ufficiale, le molteplici voci di corridoio che hanno preso piede in passato – riguardo all’arrivo di Miss America nell’Universo Cinematografico Marvel – potrebbero essere la conferma che effettivamente assisteremo a questa new entry nel MCU nel film di Doctor Strange 2. Inoltre, se si pensa al fatto che nella Fase 4 del MCU molto probabilmente arriveranno gli Young Avengers, l’indiscrezione in merito “all’introduzione” del personaggio dei fumetti nel film sullo Stregone Supremo – che debutterà l’anno prossimo – sarebbe più che plausibile.

Infatti, è stato annunciato l’arrivo di molti personaggi tra cui Hulkling, Wiccan e Speed, questi verranno introdotti con WandaVision. Dunque, pare sia solamente questione di tempo per avere la conferma in merito al fatto che, quelli che stanno circolando da tempo, non sono solamente rumors bensì voci veritiere. Per scoprire tutte le nuove informazioni in merito ai personaggi che faranno parte del nuovo film Doctor Strange in the Multiverse of Madness – che debutterà nel corso del 2021, esattamente nel mese di maggio – non ci resta che attendere.

In ogni caso, cosa ne pensate del fatto che l’amata supereroina dei fumetti possa far ingresso nell’Universo Cinematografico Marvel? Se vi va, fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.