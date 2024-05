Solo 51€ per questo set LEGO dedicato a Rocket e Baby Groot!

A quanto pare è una giornata imperdibile per i fan Marvel e LEGO! Come vi abbiamo raccontato, infatti, sullo store si sono affacciate due interessati opportunità d'acquisto in sconto, una relativa ad un bellissimo set dedicato a Wolverine, l'altra con al centro lo spettacolare X-Jet degli X-Men. Ebbene a queste, se ne aggiunge ora una terza, dedicata a due personaggi iconici dei Guardiani della Galassia, ovvero quello che la compagnia danese ha dedicato a Rocket Racoon e Baby Groot, che dal prezzo originale di 59,99€, è ora disponibile a soli 50,99€, permettendovi di risparmiare il 15%!

Set LEGO Marvel di Rocket e Baby Groot, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set LEGO Marvel Rocket e Baby Groot è l'acquisto perfetto per i giovani appassionati di supereroi e costruzioni, in particolare per chi ama i due popolarissimi personaggi membri del team dei Guardiani della Galassia. Questo set, completo e ben realizzato, ritrae la figura di Rocket come una "action figure di mattoncini" con punti snodabili, permettendo una maggiore interattività e divertimento. Un'aggiunta fantastica per chiunque voglia ricreare le avventure dei Guardiani della Galassia o esporre questi iconici personaggi nella propria collezione.

Alla figura di Rocket è associato anche il simpatico e immancabile Groot, qui nella sua veste "baby", realizzato attraverso una piccola e sfiziosa minifigure di dimensioni standard. In proporzione con l'imponente modello di Rocket, questa minifigure rende la dimensione tra i due personaggi perfettamente in linea con quanto visto nel secondo film dedicato ai Guardiani della Galassia. Un set che cattura perfettamente l'essenza e la dinamica del duo, ideale per ogni fan dell'MCU!

Composto da ben 566 pezzi, e completo di tantissimi dettagli, tra cui anche una pistola blaster, questo set snodabile è l'ideale per i piccoli e grandi fan dei Guardiani, e giacché il prezzo è fortemente scontato, forse addirittura ad uno dei prezzi più bassi di sempre, vi suggeriremmo di non indugiare troppo, di acquistare subito questo splendido prodotto, così che possiate portarvelo a casa a prezzo scontatissimo e prima che vada out of stock!

