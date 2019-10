Il film di He-Man potrebbe arrivare su Netflix

Il live action, che vede come protagonista He-Man, presto potrebbe arrivare sulla piattaforma Netflix, la quale potrebbe trovare un accordo con Sony.

Il live action, che vede come protagonista He-Man, presto potrebbe arrivare sulla piattaforma streaming Netflix. Ormai è da tempo che si parla di un reebot di Masters of The Universe, ebbene potrebbero esserci novità importanti e abbastanza concrete in merito alla produzione del nuovo film. Il personaggio di He-Man, come molti ricorderanno, è stato protagonista sia in serie animate che in un avventuroso film, sin dagli anni ’80. Dunque, pare sia già stato confermato il nome di chi interpretarà l’eroe nel reebot, che debutterà tra un paio di anno, ovviamente si tratta di Noah Centineo.

Dopo aver rimandato più volte, a quanto pare, è stata confermata che la data di uscita del nuovo film di He-Man è prevista per il 5 marzo 2012. Però, secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe che la Sony abbia intenzione di trovare un accordo con Netlifx in modo tale da lasciare la produzione del film nelle mani della piattaforma streaming. Se verrà trovato un accordo tra Sony e Netflix, sia lo Studio che la piattaforma avranno i loro vantaggi.

Già in passato abbiamo assistito ad una situazione analoga, quando la Paramount decise di fare un accordo simile per The Cloverfield Paradox. Dunque, non ci resta che attendere per scoprire quali saranno, realmente, le sorti di He-Man e dei Dominatori dell’Universo. Cosa ne pensate di questo possibile accordo che potrebbe essere concluso, tra la Sony e la piattaforma streaming Netflix? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.