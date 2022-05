Il film Suzume no Tojimari (letteralmente, La porta chiusa di Suzume), il primo lungometraggio di Makoto Shinkai dopo ben tre anni verrà adattato in un romanzo. A dare la notizia il sito ufficiale dell’anime. Nel nostro Paese la casa editrice J-POP ha pubblicato molti dei romanzi adattamenti delle opere cinematografiche di Shinkai, quali Your Name, Weathering With You, La voce delle stelle, 5 cm al secondo, Il giardino delle parole e molti altri (recuperate su Amazon i libri che vi mancano!) quindi non è da escludere che verrà pubblicato anche da noi. Quando uscirà il romanzo? Verrà distribuito il 24 agosto. Come per molti delle sue opere precedenti, sarà lo stesso Shinkai a scriverlo.

A proposito del film Suzume no Tojimari

Lo staff di Suzume no Tojimari include, oltre a Makoto Shinkai che si occuperà del soggetto originale, della sceneggiatura e della regia, Masayoshi Tanaka come character designs, Kenichi Tsuchiya come animation director e Takumi Tanji come art director. La Comics Wave Film di Shinkai si sta occupando delle animazioni mentre la Toho si occuperà della distribuzione.

Il regista ha già rivelato che questo suo ultimo film sarà post-apocalittico e che si tratta di una storia di “chiudere le porte” piuttosto che aprirle. Questa chiusura può riferirsi alla liberazione o alla fine di qualcosa.

Questa la sinossi:

Il film parla di Suzume, una ragazza di 17 anni che vive in una tranquilla cittadina nella regione di Kyushu, nel sud-ovest del Giappone. La storia inizia quando Suzume incontra un giovane in cerca di una “porta”. I due viaggiano insieme e trovano una vecchia porta di una casa abbandonata. Come se fosse stata attirata da qualcosa, Suzume allunga la mano verso la porta e viene tirata dentro. “Doors of Disaster” iniziano ad apparire in tutto il Giappone, che ha dato inizio a una serie di sfortunati disastri. Il film è un viaggio attraverso il Giappone in cui Suzume ha bisogno di chiudere e bloccare le “Porte del disastro” una per una per fermare i disastri, così come un’avventura e una battaglia nel mondo moderno alla ricerca della maturità e della libertà di una ragazza.

Il film uscirà nei cinema giapponesi l’11 novembre 2022.