Il finale di Stranger Things 5, che chiuderà definitivamente il cerchio sulle vicende e i protagonisti dell’amatissima serie, sarà carico di emozioni sia per gli spettatori che per cast e troupe. Fra questi, c’è anche la giovane e talentuosa Sadie Sink, che interpreta Maxine “Max” Mayfield. Durante una sua recente intervista su Today, la star di Stranger Things ha rivelato che il finale di Stranger Things 5 “sarà emozionante“.

Fate i vostri acquisti a tema Stranger Things qui su Amazon!

Qui di seguito trovate le dichiarazioni di Sadie Sink:

Sarà orribile. Sarà orribile. Questi ragazzi, l’intero cast e la troupe, è come… voglio dire, è una famiglia. La gente lo dice sempre, ma io lo penso sinceramente. E pensare che dobbiamo dire addio a quella sicurezza e sapere che non ci vedremo per un’altra stagione è spaventoso e triste, ma penso che sia eccitante passare al prossimo capitolo.

Anche i co-creatori di Stranger Things, Ross e Matt Duffer, hanno recentemente rivelato che sarà il finale di Stranger Things 5 sarà davvero emozionante, al punto che la loro proposta ha commosso fino alle lacrime i dirigenti di Netflix.

Voglio dire, è stato difficile. È la fine della storia. Ho visto dirigenti piangere che non avevo mai visto piangere prima, ed è stato strano. E non ha solo a che fare con la storia. Questa cosa che ha definito così tante delle nostre vite, queste persone di Netflix che sono state con noi dall’inizio, sette anni ora, ed è difficile immaginare che il viaggio stia per finire.