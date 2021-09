My Hero Academia Volume 32: copertina e data di uscita

Il profilo ufficiale Twitter dedicato a My Hero Academia (Boku no Hero Academia) ha diffuso la copertina definitiva del Volume 32 del manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi definendo, inoltre, la data di uscita fissata in Giappone e negozi online per il 4 ottobre 2021.

Il tankobon riperderà la narrazione con il Capitolo 307 e la copertina è dominata da uno dei personaggi appena introdotti nel grande cast, Lady Nagant e il protagonista Deku di spalle. La possiamo guardare qui di seguito:

My Hero Academia: le prossime uscite italiane

In Italia la serie manga è edita da Star Comics con i primi 28 numeri disponibili. Il numero 29 uscirà il 29 settembre 2021 (prenotatelo qui su Amazon). Il numero 30, ancora, uscirà in tutta Italia il 1° dicembre 2021 anche in speciale (copertina variant con poster) che potete prenotare sul sito ufficiale dell’editore. Qui su Amazon, invece, in caso voleste prenotare l’edizione regolare.

Ancora, ricordiamo che la Stagione 5 di My Hero Academia si concluderà questo sabato 25 settembre 2021. Qui per tutti i dettagli.

My Hero Academia, il manga e l’anime

My Hero Academia è composta da quattro stagioni tutte disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID. Le prime quattro stagioni e gli OAV sono state trasmessi in chiaro dalle reti Mediaset, ovviamente doppiate in italiano, fra il 2018 e il 2021. Potete recuperare la serie in home video grazie a Dynit che realizzato 3 box blu-ray per le prime due stagioni, anche con audio italiano, My Hero Academia Stagione 1, My Hero Academia Stagione 2 – Box 1 e My Hero Academia Stagione 2 – Box 2.

Attualmente è in corso la Stagione 5 trasmessa in simulcast su Crunchyroll. Alle serie anime si collegano anche tre film: Two Heroes, HEROES RISING e World Heroes’ Mission (i primi due usciti sempre per Dynit).

L’anime è tratto dal manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, ancora in corso di pubblicazione. Il manga è edito in Italia da Edizioni Star Comics che ha pubblicato finora 28 volumi (non lasciatevelo scappare qui su Amazon).

Per chi non conoscesse eccovi una breve sinossi della serie: