Non è ancora arrivato ufficialmente all’interno del Marvel Cinematic Universe, ma Jack Russell sta già incuriosendo i fan del franchise. Mancano pochi giorni all’uscita di Werewolf by Night, il primo racconto horror della saga, in cui faremo la conoscenza del licantropo per eccellenza del Marvel Universe, che sarà il nostro primo assaggio della dimensione orrorifica del Marvel Cinematic Universe. Considerato future uscite a tema, come Blade, è quindi lecito chiedersi quale sarà il futuro di Jack Russell nel Marvel Cinematic Universe dopo Werewolf by Night.

Dopo Werewolf by Night, quale sarà il futuro di Jack Russell nel Marvel Cinematic Universe?

Con la Fase Quattro che terminerà ufficialmente con l’uscita di Black Panther: Wakanda Forever, la presenza di un personaggio diverso dai tipici eroi del franchise e la scelta di un metodo narrativo, un corto di un’ora circa distribuito direttamente su Disney+, diventa un elemento di forte interesse per gli appassionati della dimensione cinematografica degli eroi della Casa delle Idee. Parlando con Screen Rant, il produttore Marvel Bryan Gay ha affrontato il futuro di Jack Russell nel Marvel Cinematic Universe dopo Werewolf by Night.

Nonostante solitamente le produzioni dei Marvel Studios introducano personaggi con l’intenzione di farli riapparire in seguito, al momento non sono presenti informazione sulle sorti di Jack Russell dopo questa sua prima apparizione, come confermato dalle parole del produttore:

Quello che abbiamo fatto, infine, è stato trasformare radicalmente si Jack che Elsa, in uno spazio che non si sarebbero mai aspettati. Sarei più che felice di vederli comparire nuovamente, ma sarò onesto, vedrete Jack ma non so se ci sarà anche in futuro, non so se ci siano grandi piani per il suo futuro. Quindi, tenendo a mente tutto questo, sono eccitato e spero che li vedremo nuovamente in futuro, ma non so se questi due personaggi sappia già dove li condurrà il percorso che hanno intrapreso. Credo questo sia solo l’inizio di un viaggio che vi faccia chiedere cosa accadrà a Jack ed Elsa, e mi sto facendo la stessa domanda.

Werewolf by Night sarà presentato su Disney Plus il prossimo 7 ottobre.

