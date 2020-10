Il Libro delle Meraviglie, in uscita il nuovo romanzo di Stef & Phere

Il Libro delle Meraviglie, il nuovo romanzo di Stef & Phere sui rischi del disastro ambientale, uscirà il 29 ottobre e, con ogni copia, si potrà contribuire a salvare un po’ di più il pianeta.

Il nuovo romanzo di Stef & Phere

In un futuro in cui la natura sembra non essere più parte di questo mondo, due ragazzi scoprono un vecchio libro che racconta di come in passato essa fosse ancora viva, benché minacciata. È un libro del ventunesimo secolo, il nostro tempo, e grazie alle meraviglie che offre ai due giovani protagonisti, questi potrebbero essere in grado di salvare il pianeta mettendo in guardia i loro antenati su ciò cui andrà incontro la Terra. Si tratta de Il Libro delle Meraviglie, nuovo volume firmato da Stef & Phere.

Edito da Magazzini Salani, il romanzo per ragazzi è illustrato da Candida Corsi e rappresenta un manifesto per le giovani generazioni riguardo ai rischi del disastro ambientale che incombe sul nostro mondo. Così, i due autori della saga Timeport, tornano adesso con un racconto ancora più impegnato che possa trasmettere ai giovani l’importanza di un tema cardine della nostra attualità: la salvaguardia del pianeta.

L’impegno

Stef & Phere, protagonisti del canale Two Players One Console e di quello intitolato TPOC Plays, molto amati soprattutto dalle giovani generazioni per i loro contenuti sui videogame, tornano adesso in libreria con Il Libro delle Meraviglie: un nuovo romanzo che, oltre a generare consapevolezza su una tematica fondamentale, contribuirà a salvare il pianeta. I due autori hanno infatti fondato la TPOC Forest, progetto realizzato in collaborazione con Treedom, la piattaforma online che consente di piantare un albero a distanza e che ad oggi conta più di un milione di alberi piantati nel mondo. Con ogni acquisto de Il Libro delle Meraviglie in preorder si potrà quindi piantare un nuovo albero e, più alberi vuol dire meno emissioni di CO2 nel mondo.

Il terzo volume scritto da Stef & Phere, Il Libro delle Meraviglie, è in arrivo il 29 ottobre.