Il libro di Star Trek. Strani nuovi mondi: 70% di sconto!

Recentemente vi avevamo segnalato un bel libro dedicato a Star Trek, Il libro di Star Trek. Strani nuovi mondi… un vero e proprio almanacco (tradotto in italiano) con copertina rigida e pagine a colori. Troverete la risposta a tantissime curiosità su una delle saghe di fantascienza più famose di sempre.

Vi ricordate chi era il capitano della primissima nave interstellare Enterprise? In quale quadrante della galassia si trova il esattamente il pianeta Terra? E che cosa può andare storto con i triboli? A questo e tante altre curiosità risponde Il libro di Star Trek, guidando il lettore attraverso un viaggio che attraversa secoli di storia intergalattica. Questa guida completa offre spiegazioni approfondite sia sulle scoperte tecnologiche che sugli eventi chiave dell’universo Star Trek. Inoltre include i profili dettagliati di tutti i personaggi chiave della Flotta Stellare, dei suoi alleati e dei suoi nemici. Ricco di infografiche, citazioni, fermi immagine e foto di oggetti di scena delle serie televisive e dei film (di cui magari andrete a caccia in un selvaggio rewatch), questo libro illustra ed esplora tutto quello che un vero appassionato di Star Trek può desiderare di sapere su oltre 50 anni di emozionanti avventure attraverso l’ultima frontiera!

Il libro di Star Trek. Strani nuovi mondi…

Un libro fatto per i veri Trekker (così sono chiamati i fan di Star Trek), in questo gigantesco libro di 336 pagine a colori e in italiano potrete trovare tantissimi approfondimenti (e illustrazioni inedite) dalle origini della saga ai tre film più recenti (Star Trek 2009), dato che il libro è del 2018 sono presenti tutte le serie televisive come la serie classica, Star Trek: The Next Generation e tante altre ad esclusione delle più recenti come Star Trek: Discovery e Star Trek: Picard. Potete davvero fare a meno di avere in libreria un volume così affascinante?

In questo momento il libro è in fortissimo sconto dato che il suo prezzo base è 29,90€ ed il prezzo proposto è ora a 8,97 € quindi siamo al 70% di sconto netto sul valore reale. Una occasione imperdibile sia per i veri fan che per quelli occasionali che vogliono un bel libro da sfogliare trovando magari lo spunto interessante per iniziare una delle tante serie televisive o per rivederle e cogliere ogni minimo particolare magari sfuggito alla prima visione.

