UnipolMove, l'alternativa a Telepass vi regala due dispositivi per 1 anno!

UnipolMove è un sistema di telepedaggio, emerso come alternativa a Telepass, che sta attirando l'attenzione con la sua vasta gamma di servizi e i prezzi convenienti. Se state pensando di passare da Telepass a UnipolMove, magari anche a causa del significativo aumento delle tariffe recentemente annunciato da Telepass, questo è il momento giusto per farlo! Fino al 7 maggio potrete infatti approfittare della vantaggiosa promo Move Away, che consiste nella fornitura gratis di ben due dispositivi per un anno intero.

Promo Move Away, perchè approfittarne?

UnipolMove fornisce un'ampia gamma di servizi simili a Telepass, tra cui telepedaggio, accesso ai parcheggi convenzionati, utilizzo delle strisce blu e attraversamento dell'Area C di Milano. L'ultima offerta eccezionale proposta da UnipolMove comprende la fornitura gratuita di due dispositivi per un intero anno, il che rende la transizione verso questo servizio estremamente vantaggiosa per gli utenti. Normalmente, il costo standard per due dispositivi è di 2,50 euro al mese, ma con questa promozione gli utenti possono godere di questo servizio senza alcun costo per un intero anno: questo implica un notevole risparmio per coloro che decidono di aderire all'offerta entro la scadenza.

Ricordate inoltre che, dopo il primo anno, gli utenti avranno la libertà di cambiare servizio senza incorrere in penalità o costi di chiusura. La promozione Move Away è valida esclusivamente per il piano Privati e per i nuovi contratti, e non è cumulabile con altre offerte in corso. Allo scadere del periodo promozionale, la tariffa passerà a 1,50 euro per il primo dispositivo e 1 euro per il secondo.

Con la promozione in corso, adesso è il momento perfetto per cogliere questa opportunità per viaggiare senza intoppi, evitando le code ai caselli e sfruttando tutti i benefici offerti da UnipolMove. Non lasciatevi sfuggire questa occasione e approfittate della promo Move Away per avere due dispositivi gratis per un anno!

