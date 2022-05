La Japan Cartoonists Association (JCA) ha annunciato i vincitori del 51° Japan Cartoonists Association Awards, il premio annuale per i manga, assegnato per la prima volta nel 1972. Il manga Golden Kamuy di Satoru Noda, edito in Italia dalla casa editrice J-POP, ha vinto il primo premio nella divisione Comic mentre il manga Teinei na Kurashi wo Suru Gaki di Koji Chiriakuta ha vinto nella divisione Cartoon. I vincitori del Gran Premio hanno ricevuto una targa d’oro, una medaglia e un premio in denaro di 500.000 yen. Machiko Satonaka è stata a capo del comitato di selezione di quest’anno. Tra i membri del comitato vi sono: Shōji Igo, Kōji Tsujishita, Kamakiri Uno, Moto Hagio, Hiroshi Odagiri, Mitsuru Miura, Ikuya Kōmori e George Morikawa.

Golden Kamuy: il manga e l’anime

Il manga di Golden Kamuy vede la luce per la prima volta nel 2014 sulla rivista Weekly Young Jump di Shūeisha mentre il primo volume tankōbon esce il 19 gennaio 2015. Nel corso del tempo Golden Kamui è diventato uno dei manga più seguiti e venduti in Giappone tanto che nel 2018 la serie ha vinto il 22º Premio culturale Osamu Tezuka.

In Italia il manga è pubblicato dalla casa editrice J-POP (recuperate il primo volume su Amazon!) che descrive così la trama:

Nel pieno dell’Era Meiji Saichi Sugimoto, ex soldato d’élite sopravvissuto a una delle battaglie più sanguinose della guerra Russo-Giapponese, lasciato l’esercito ha ormai un solo obiettivo: la corsa all’oro. È questa a portarlo in Hokkaido, l’estremo nord del Giappone abitato dal misterioso popolo degli Ainu e dove secondo una leggenda qualcuno ha nascosto una enorme quantità del prezioso metallo giallo… ma Sugimoto non è l’unico a seguire le tracce che portano al tesoro nascosto e per trovarlo dovrà affrontare spietate bande di criminali, l’esercito e il clima proibitivo dell’Hokkaido con l’aiuto di una giovane e decisa Ainu in cerca di vendetta.

Il manga è stato adattato in una serie anime, composta per ora da tre stagioni, tutte disponibili su Crunchyroll che le ha trasmesse in contemporanea al Giappone. La prima stagione ha debuttato nell’aprile 2018, la seconda stagione è andata in onda nell’ottobre 2018 e la terza ha debuttato nell’ottobre 2020. La quarta stagione debutterà a ottobre 2022.