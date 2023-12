Il Giappone metterà fine al monopolio di Apple e Google

Il governo giapponese si sta preparando a introdurre una normativa che obbligherebbe Apple e Google a consentire la presenza di app store di terze parti sui loro sistemi operativi mobili, Android e iOS. La proposta di legge dovrebbe essere presentata al parlamento nel 2024, segnando un passo significativo nel dibattito globale sul controllo del mercato esercitato dai principali attori dell'industria tecnologica.

Secondo un recente articolo di Nikkei Asia, il governo giapponese intende impedire a questi colossi tecnologici di sfruttare il loro potere di mercato per soffocare la concorrenza. Le norme riguarderanno settori chiave come gli app store, i pagamenti, la ricerca e i browser. Questa mossa si inserisce in una tendenza internazionale più ampia, che vede diversi Paesi rivalutare le politiche delle grandi aziende tecnologiche.

Si prevede che i regolamenti proposti siano radicati nelle leggi antitrust esistenti, a dimostrazione della ferma volontà del Giappone di garantire una concorrenza leale nel settore tecnologico. Se venisse promulgata, aziende come Apple e Google potrebbero incorrere in sanzioni pari al 6% del loro fatturato annuale per le piattaforme che violano le nuove norme. Si prevede che le specifiche della legislazione saranno finalizzate nella prossima primavera.

In particolare, Apple è stata severa nelle sue restrizioni, vietando gli app store di terze parti e limitando gli sviluppatori nell'utilizzo dei loro sistemi di fatturazione. Google, pur consentendo gli app store di terze parti, condivide una posizione simile sui metodi di pagamento. Ciò ha alimentato le preoccupazioni a livello globale per la creazione di monopoli nel mercato tecnologico.

L'approccio proattivo del Giappone riflette un crescente sentimento globale contro le politiche restrittive dei giganti tecnologici. Molti Paesi stanno esaminando e prendendo in considerazione regolamenti per frenare le pratiche monopolistiche, ponendo le basi per un potenziale cambiamento nelle dinamiche dell'industria tecnologica. Mentre il dibattito prosegue, il mondo attende di vedere come si svilupperanno queste misure normative e il loro potenziale impatto sul panorama della tecnologia mobile.