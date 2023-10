Il primo cannone a rotaia elettromagnetico navale è stato testato con successo

Il Giappone ha testato con successo un cannone elettromagnetico marittimo di medio calibro da una piattaforma offshore, continuando a migliorare le proprie difese di fronte alle crescenti minacce alla sicurezza regionale.

Per il test, la Forza di autodifesa marittima giapponese (JMSDF) ha collaborato con l'Acquisition Technology & Logistics Agency (ATLA), una divisione del Ministero della Difesa giapponese. Ci sono ancora poche informazioni specifiche su cosa e quando è stato condotto.

Il 17 ottobre, l'ATLA ha annunciato il successo dei test, affermando che si trattava della prima volta che una nazione raggiungeva una simile impresa, dal momento che i cannoni a rotaia marittimi sono ovviamente montati sulle navi. Il Giappone spera di utilizzare il cannone a rotaia sia a terra che in mare. Pertanto, il test rappresenta un progresso significativo per questa nuova tecnologia.

Insieme all'annuncio pubblicato sulla piattaforma X (in precedenza Twitter), ATLA ha allegato uno splendido filmato del cannone ferroviario in azione, che mostra il lancio dei proiettili da varie angolazioni. Il Ministero della Difesa giapponese (MoD) ha annunciato di aver deciso di sviluppare un sistema d'arma elettromagnetico per intercettare missili ipersonici ostili all'inizio del 2022.

Inoltre, l'ATLA ha dichiarato che sta portando avanti il lavoro sul railgun elettromagnetico.

"Dall'anno finanziario 2016, abbiamo studiato le tecnologie alla base dei railgun. Negli studi, abbiamo lavorato sull'aumento della velocità di lancio e sulla definizione di tecnologie dei materiali per le rotaie, che hanno caratteristiche di elevata resistenza alla corrente", ha dichiarato un portavoce di ATLA.

Un railgun è un'arma elettromagnetica in grado di sparare proiettili a una velocità di circa Mach 7, ovvero sette volte la velocità del suono, su obiettivi come navi, missili e aerei. Da tempo è stato previsto e dichiarato da alcuni funzionari giapponesi che il Paese vuole combinare il suo sistema railgun con missili a lungo raggio per aumentare la sua capacità di intercettare obiettivi aerei.

Lo sviluppo e il collaudo di questi "railgun" avviene mentre Tokyo sta riflettendo su come contrastare adeguatamente la minaccia rappresentata dalle armi ipersoniche sviluppate da avversari regionali come Cina, Corea del Nord e Russia. Un responsabile politico giapponese ha dichiarato in precedenza a Nikkei Asia che il Giappone sta costruendo un sistema di cannoni a rotaia per dissuadere i missili dall'essere lanciati in primo luogo, piuttosto che intercettarli.

Tenendo conto della probabilità di un conflitto futuro, il Giappone sta rafforzando le proprie capacità di difesa e aumentando la prontezza militare. Ciò include piani per accelerare l'approvvigionamento di missili Tomahawk, costruire missili a lungo raggio e acquisire la capacità di colpire le basi militari avversarie di fronte alla persistente minaccia di una Cina sempre più aggressiva.

Inoltre, il Giappone non ha nascosto di sentirsi minacciato dall'arsenale missilistico in espansione della Corea del Nord, che comprende anche armi ipersoniche. Solo un anno fa, la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico sopra la nazione insulare, che è atterrato più a est nell'Oceano Pacifico. Con il paese che si è pubblicamente impegnato a distruggere qualsiasi razzo nordcoreano che attraversi il suo spazio aereo, lo sviluppo e l'integrazione del cannone ferroviario giapponese sarebbero ideali.

Nel frattempo, anche la Cina ha dichiarato di aver sviluppato, prima degli Stati Uniti, missili ipersonici a ricerca di calore che potrebbero colpire portaerei e veicoli in movimento.

Gli esperti militari ritengono che i cannoni a rotaia sarebbero certamente un'opzione auspicabile per colpire una serie di minacce aeree in mare, compresi i missili ipersonici da crociera e forse anche i missili balistici ipersonici in arrivo, data la velocità con cui i proiettili possono essere lanciati.

Cosa sappiamo del cannone a rotaia giapponese?

Un progetto rudimentale e più piccolo di railgun da 16 mm è stato avviato dal Ground Systems Research Centre (GSRC) dell'agenzia nel 1990. Diversi anni dopo, nel 2016, l'agenzia ha avviato il tentativo di creare un prototipo con un'arma antiaerea.

Sebbene siano disponibili solo pochi dettagli sul railgun di ALTA, le specifiche attuali del prototipo di railgun elettromagnetico di medie dimensioni di ATLA, inizialmente avvistato nel maggio di quest'anno, sottolineano che l'arma può sparare proiettili in acciaio da 40 mm da 320 g (o 0,7 libbre).

Secondo un precedente rapporto pubblicato da Shephard Media, il railgun ATLA utilizza cinque megajoule (MJ), o cinque milioni di joule (J), di energia di carica. Può sparare proiettili a una velocità di circa 2.230 m/s (Mach 6,5). 20 MJ di energia di carica è l'energia che ATLA vuole utilizzare alla fine.

Non ci sono informazioni su quali navi il Giappone monteranno i futuri cannoni a rotaia, ammesso che diventino una realtà funzionale. Tuttavia, la nazione ha già suggerito che potrebbero essere montati almeno su alcuni cacciatorpediniere della JMSDF. Ciò diventa imperativo dato che lo sviluppo di missili a lungo raggio da parte degli avversari regionali mette a rischio i cacciatorpediniere giapponesi.

Inoltre, è stato dichiarato che l'ATLA ha in programma di equipaggiare diversi mezzi terrestri con cannoni a rotaia per ingaggiare missili ipersonici.

In precedenza, l'aggiunta del sistema terrestre Aegis Ashore all'attuale arsenale giapponese, composto da cacciatorpediniere Aegis e dal sistema terrestre Patriot Advanced Capability-3, o PAC-3, avrebbe dovuto potenziare le capacità di intercettazione dei missili balistici del Paese. Tuttavia, il governo giapponese ha abbandonato questo piano nel 2020.

L'idea attuale è di aggiungere intercettori railgun al sistema di difesa missilistica esistente. Il Giappone sta prendendo in considerazione missili a lungo raggio, che gli consentano di lanciare proiettili da lontano. I sistemi lavorerebbero insieme per formare un deterrente a tre livelli. Il nuovo sistema colmerà le lacune nelle capacità di rappresaglia missilistica del Giappone.

Inoltre, gli intercettori possono essere sparati da cannoni a rotaia a velocità variabile. Gli operatori possono modificare la velocità di movimento di un intercettore manipolando la quantità di energia elettrica utilizzata. Queste scelte si basano sulla velocità di avvicinamento dei missili in arrivo. I cannoni a rotaia sono anche un po' furtivi, grazie alle piccole dimensioni dei loro "proiettili".

Il sistema dovrebbe essere pronto per l'uso nella seconda metà del 2020. Questo sistema railgun di nuova generazione dovrebbe fornire al Giappone molteplici capacità di intercettazione oltre a quella dei missili a lungo raggio.

Inoltre, è degno di nota il fatto che, nonostante le forze armate statunitensi abbiano deciso di rinunciare allo sviluppo della tecnologia del railgun elettromagnetico, il Giappone ha continuato a impegnarsi. Anche se saranno necessari diversi cicli di test e una migliore integrazione delle piattaforme prima che il sistema possa essere introdotto, Tokyo è sulla buona strada per raggiungere questo obiettivo, come dimostrano i recenti test.