Nonostante si conosca ancora ben poco sulla trama del sequel di Black Panther, intitolato Wakanda Forever, diverse fonti danno ormai per certa la presenza di Namor, eroe Atlantideo grande protagonista dei fumetti Marvel. Una linea di merchandising ufficiale del film potrebbe aver spoilerato il nuovo look del personaggio.

Spoilerato il nuovo look di Namor?

Le immagini hanno fatto prontamente il giro del web, generando pareri discordanti tra i fan. In molti si sono lamentati del cambio di look troppo netto rispetto alla controparte cartacea. In ogni caso nei fumetti il regno di Namor si è scontrato più volte con il Wakanda, quindi appare scontato il fatto che all’interno del film sia il villain.

Le voci attorno alla possibile presenza di Namor in Black Panther 2 si sono intensificate le scorso anno: a quanto pare potrebbe essere l’attore messicano Tenoch Huerta a vestirne i panni. I Marvel Studios non hanno ancora confermato il casting, ma è probabile che un annuncio verrà fatto al San Diego Comic-Con di quest’anno.

Creato nel 1939 da Bill Everett, Namor McKenzie è comparso per la prima volta in Marvel Comics #1, ma è stato uno dei personaggi della Golden Age della casa editrice a tornare nel Marvel Universe, dove ha rivestito diversi ruoli, arrivando anche a minacciare la solidità della Fantastic Family.

Namor sarebbe dovuto apparire in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, in quanto membro originale degli Illuminati, ma la Marvel aveva in mente altri piani per il personaggio. Nel sequel di Black Panther dovrebbe comparire anche un altro Atlantideo, ovvero Attuma.

Black Panther: Wakana Forever, diretto ancora una volta da Ryan Cogler, avrà l’arduo compito di onorare e continuare l’eredità di Chadwick Boseman, purtroppo scomparso nel 2020 per via di un tumore. Non sappiamo chi sarà il personaggio adibito a prendere il nuovo mantello di Black Panther, ma una cosa è certa: non verrà effettuato alcun recast.

L’uscita del film è fissata all’11 novembre di quest’anno.