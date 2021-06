Namor potrebbe fare il suo debutto in Black Panther 2

Da anni si parla dell’arrivo del personaggio di Namor nel Marvel Cinematic Universe, senza che purtroppo i fan del Sub-Mariner vedano il loro desiderio esaudirsi. Ora, però, sembra proprio che l’eroe degli abissi possa fare il suo trionfale ingresso in scena in Black Panther: Wakanda Forever, il sequel del film incentrato sul personaggio di T’Challa (interpretato dal compianto Chadwick Boseman) e diretto da Ryan Coogler nel 2018.

The Illuminerdi ha infatti riportato la notizia che il prossimo capitolo della saga cinematografica di Black Panther ruoterà attorno al conflitto tra il regno di Wakanda e quello sommerso di Atlantide e che l’attore Tenoch Huerta (visto in Narcos: Messico) vestirà proprio i panni del potente Namor.

A fine 2020 era infatti emerso che Huerta avrebbe interpretato il villain principale del nuovo film, sebbene il nome del suo personaggio non era mai stato reso noto al pubblico. Sempre stando alle voci di corridoio circolanti in rete, sembra anche che Marvel Studios sia attualmente alla ricerca degli attori per i ruoli di Namora e Attuma, ossia i più forti Atlantidei del mondo acquatico di Namor.

Namor il Sub-Mariner, alter ego di Namor McKenzie, è stato creato da Bill Everett nel 1939, diventando negli anni comprimario delle avventure editoriali dei Fantastici Quattro. Fondatore del gruppo di eroi noto come i Difensori, il personaggio di Namor spicca per la sua forza fuori dal comune, oltre che il suo lessico da capo autoritario.

Boseman, morto a soli 43 anni per un cancro al colon, non sarà rimpiazzato da un nuovo attore per il ruolo di Black Panther in Wakanda Forever, pellicola che sarà proiettata in sala l’8 luglio del 2022 negli Stati Uniti. Disney e Marvel Studios hanno infatti ufficializzato che, proprio per onorare la memoria dell’attore scomparso prematuramente, non ci sarà un recast per il ruolo del sovrano del Wakanda: l’assenza di T’Challa potrebbe quindi essere con molta probabilità una questione che avrà indiscutibilmente un peso sulla trama del nuovo film.