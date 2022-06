Dopo ben tre anni dall’ultimo panel i Marvel Studios torneranno al San Diego Comic-Con. Una notizia estremamente positiva per tutti i fan che chiedevano incessantemente notizie sul futuro del Marvel Cinematic Universe.

I Marvel Studios saranno al San Diego Comic-Con

Ad annunciarlo è stato proprio Kevin Feige durante una recente conferenza stampa finalizzata a promuovere Thor: Love & Thunder, in uscita nelle sale a luglio. I Marvel Studios torneranno dunque nell’iconica sala H, ma per il momento non è ancora stata annunciata la data del panel. Si presume possa essere il 23 luglio.

La Casa delle Idee ha saltato per ben due anni consecutivi il Comic-Con per via della pandemia, utilizzando altre piattaforme e altri eventi, tra cui l’Investor Day per fare degli annunci. Nel 2019 i Marvel Studios annunciarono la Fase 4 dell’MCU subito dopo l’uscita nelle sale di Far From Home.

Kevin Feige revealed in the press conference for #ThorLoveAndThunder that Marvel Studios will indeed head to Comic-Con next month pic.twitter.com/NiV6u3I1qt — Ash Crossan (@AshCrossan) June 24, 2022

Soltanto alcuni giorni fa Kevin Feige aveva rassicurato i fan dell’MCU dichiarando che il futuro sarebbe risultato più chiaro e lineare nei prossimi mesi. Magari proprio al Comic-Con verranno annunciati gli ultimi progetti della Fase 4, tra cui il film sui Thunderbolts, e sarà svelato il regista del reboot dei Fantastici 4 dopo che Jon Watts ha deciso di abbandonare.

Dopo i numerosi indizi disseminati in Doctor Strange nel Multiverso della Follia c’è anche molta attesa nel capire se il prossimo, grande crossover possa davvero essere Secret Wars, saga nota in Italia con il titolo di Guerre Segrete. La miniserie originale a fumetti della Casa delle Idee, uscita nel 1984, fu a conti fatti uno dei primi e importanti eventi che vedeva riuniti un numero realmente sorprendente di personaggi appartenenti alla compagnia americana.

Nuovi annunci verranno poi fatti in occasione del D3 Expo, in programma a settembre. L’edizione 2022 del San Diego Comic-Con si terrà dal 21 al 24 luglio. Ancora nessuna notizia sulla possibile partecipazione della Warner per presentare i prossimi film della DC.