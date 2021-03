Il museo delle scienze di Boston celebra Leonard Nimoy

La scorsa settimana è ricorso quello che sarebbe stato il compleanno del defunto Leonard Nimoy. L’uomo che ha reso Spock di Star Trek uno dei personaggi più iconici della cultura pop avrebbe compiuto novant’anni. Per celebrare questa ricorrenza e la vita di Nimoy, il Museo delle Scienze di Boston sarà presto la sede di una statua in onore dell’attore e icona pop. Questo annuncio è stato fatto il 27 marzo, che è ufficialmente il Leonard Nimoy Day, proprio nella sua città natale, Boston. Infatti la statua sarà collocata a soli tre isolati da dove l’attore è cresciuto.

La statua sarà alta poco più di sei metri e costruita in acciaio inossidabile. Anche se non avrà un’approssimazione del viso di Nimoy, onorerà adeguatamente il gesto della mano che lo ha reso celebre, il saluto vulcaniano. Nimoy fatto per la prima volta il celebre saluto nell’episodio Il Duello, il primo della seconda stagione andata in onda nel 1967 negli Stati Uniti. Durante la puntata, per la prima volta vediamo Spock tornare a casa su Vulcano. L’attore ha basato il simbolo su una benedizione sacerdotale che ha visto eseguita da bambino da un ebreo Kohanim, rappresenta, quindi, la lettera ebraica Shin, Nimoy ha preso quel ricordo e l’ha intrecciato con la trama fantascientifica di Star Trek, creando un gesto senza tempo, che tutti conoscono, anche coloro che non sono strettamente fan della serie fantascientifica.

In una dichiarazione, la figlia di Leonard, Julie Nimoy, ha detto: “Il simbolo di lunga vita e prosperità (Live long and prosper) rappresenta un messaggio in cui mio padre credeva fortemente. Mio padre ha sempre amato Boston e sarebbe onorato di sapere che il Museo delle Scienze sarà la sede permanente di questo memoriale. La scultura non solo raffigura uno dei gesti di pace, tolleranza e diversità più riconosciuti e amati al mondo, ma sarà anche un bellissimo tributo alla vita e all’eredità di mio padre “. Il museo ha creato una pagina di raccolta fondi per chiunque desideri contribuire al costo di un milione di dollari della statua, potete partecipare anche voi cliccando su questo link.