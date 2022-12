Il nuovo teaser trailer di Undead Unluck è stato fra i protagonisti del Jump Festa ’23, che ha avuto luogo pochi giorni fa. Il video promozionale non solo mostra diverse scene tratte direttamente dal manga, ma presenta anche i membri del cast e lo staff che stanno realizzando l’adattamento anime televisivo del manga Undead Unluck di Yoshifumi Tozuka.

Il nuovo teaser trailer di Undead Unluck

Il nuovo cast include Natsuki Hanae nei panni di Shen e Kenji Nomura nei panni di Void. L’evento ha anche rivelato che l’anime sarà realizzato da gran parte dello staff che ha già lavorato alla serie animata di Fire Force. Infatti, Yuki Yase è il regista dell’anime, mentre il design dei personaggi è stato affidato a Hideyuki Morioka; infine, la colonna sonora è composta da Kenichiro Suehiro.

La serie è prodotta e distribuita da UNLIMITED PRODUCE di TMS e lo studio di animazione che se ne sta occupando è David Production, conosciuto per aver realizzato, fra gli altri, oltre a Fire Force, anche Le Bizzarre Avventure di JoJo (qui potete trovare la nostra recensione dell’ultima stagione dell’anime di JoJo, Stone Ocean).

Acquistate i volumetti del manga di Undead Unluck qui su Amazon!

Come era già stato annunciato in precedenza, l’anime avrà come protagonisti Moe Kahara nei panni di Fuuko Izumo e Yūichi Nakamura nei panni di Andy. La prima stagione della serie animata di Undead Unlock debutterà nel 2023. Qui di seguito, potete trovare il nuovo teaser trailer di Undead Unluck:

Yoshifumi Tozuka ha pubblicato il manga su Weekly Shonen Jump come one-shot nel gennaio 2019, per poi lanciarne una versione serializzata sulla stessa rivista nel gennaio 2020. Shueisha ha pubblicato il 14° volume del manga serializzato il 2 dicembre. In Italia, il manga di Undead Unluck è edito da Planet Manga e potete leggerne la nostra recensione a questo indirizzo.