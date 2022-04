Bubble è il nuovo anime originale di Wit Studio che debutterà in tutto il mondo su Netflix il 28 aprile 2022 mentre uscirà nelle sale giapponesi il 13 maggio. La Warner Bros. Japan ha iniziato a trasmettere in streaming un nuovo trailer di Bubble che mostra in anteprima la sigla di apertura cantata da Eve e intitolata Bubble feat. Uta.

Tutto quello che sappiamo sul film Bubble

A dirigere Bubble presso Wit Studio (Vinland Saga) c’è Tetsuro Araki (L’Attacco dei Giganti, Kabaneri of the Iron Fortress) mentre della sceneggiatura se ne occupa Gen Urobuchi (Puella Magi Madoka Magica, Fate/Zero, Psycho-Pass). Takeshi Obata, noto per Death Note e Platinum End (leggete la recensione del primo volume a questo nostro articolo e recuperate il manga su Amazon!) cura il character design, mentre Hiroyuki Sawano (L’Attacco dei Giganti) compone la colonna sonora. Eve esegue la nuova canzone di apertura Bubble feat. Uta. La cantautrice Riria esegue la canzone finale Jaa ne, Mata ne (See You, Catch You Later).

Per quanto riguarda il cast, Hibiki è interpretato da Jun Shison, mentre Uta è doppiata da Riria. Alice Hirose è la scienziata Makoto e Mamoru Miyano è Shin. Yuuki Kaji doppia Kai, Sayaka Senbongi è Usagi il leader di Denki Ninja doppiato da Tasuku Hatanaka. Marina Inoue doppia il leader di Undertaker e Shinichiro Miki è il leader di Kantō Mad Lobster.

Ecco il nuovo trailer:

Questa la sinossi del film: