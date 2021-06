Il nuovo trailer di The Suicide Squad è incentrato su Bloodsport e Harley Quinn

Da qualche minuto è “trapelato” il nuovo trailer di The Suicide Squad incentrato sul personaggio di Bloodsport (interpretato da Idris Elba) e sulla Harley Quinn di Margot Robbie. Oltre alle numerose sequenze inedite, questo nuovo trailer è interessante perché conferma la connessione fra Bloodsport stesso e Superman rifacendosi proprio alla prima apparizione del personaggio nei comics.

Il nuovo trailer di The Suicide Squad, Bloodsport e Harley Quinn in azione

La trama di The Suicide Squad:

Benvenuti all’inferno, cioè a Belle Reve, la prigione con il più alto tasso di mortalità degli Stati Uniti, dove sono rinchiusi i peggiori supercriminali, che faranno di tutto per uscirne – anche unirsi alla super segreta e oscura Task Force X. Il motto del giorno è ‘O la va o la spacca’: si riuniscano una serie di truffatori, tra cui Bloodsport, Peacemaker, Capitan Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e la psicopatica più amata di tutti, Harley Quinn. Quindi si armino pesantemente e si lascino cadere (letteralmente) sulla remota isola di Corto Maltese, piena di nemici. Avventurandosi in una giungla brulicante di avversari militanti e forze di guerriglia, la Squadra sarà coinvolta in una missione di ricerca e distruzione, sotto la guida sul territorio del colonnello Rick Flag… e le direttive degli esperti tecnologici del governo di Amanda Waller nelle orecchie, che seguono ogni loro movimento. E come sempre, ad ogni mossa falsa rischiano la morte (per mano dei loro avversari, di un compagno di squadra o della stessa Waller). A voler scommetterci, la vincita è a loro sfavore – contro ognuno di loro.

Ed eccovi infine il nuovo trailer:

Quando uscirà The Suicide Squad?

The Suicide Squad è attualmente previsto nelle sale italiane il 5 agosto 2021 con il titolo di The Suicide Squad – Missione Suicida mentre in quelle degli Stati Uniti il prossimo 6 agosto. Collegata a The Suicide Squad è in sviluppo la serie Peacemaker con John Cena.

The Suicide Squad sarà interpretato da Margot Robbie (Birds of Prey, Bombshell – La Voce dello Scandalo), Idris Elba (Avengers: Infinity War), John Cena (Bumblebee), Joel Kinnaman (Suicide Squad), Jai Courtney (Divergent), Peter Capaldi (World War Z, Doctor Who) fra gli altri mentre il leggendario Sylvester Stallone (Rocky, Rambo, I Mercenari – The Expendables) presterà la voce al personaggio di King Shark. The Suicide Squad è scritto e diretto da James Gunn (I Guardiani della Galassia). I produttori sono Charles Roven e Peter Safran; i produttori esecutivi invece sono Zack Snyder, Deborah Snyder, Walter Hamada, Chantal Nong Vo, Nikolas Korda e Richard Suckle.

