Il nuovo trailer di The Witcher 2 in italiano dal Tudum, confermata la stagione 3

Tudum è il primo evento globale dedicato ai fan di Netflix che vede la partecipazione di moltissime star presenti nelle innumerevoli serie televisive e nei film prodotti da Netflix. Durante questo evento speciale, oltre agli ospiti illustri, grandi protagonisti sono anche i trailer di lancio e i nuovi filmati estratti dai nuovi titoli in programmazione su Netflix (per ulteriori informazioni sul primo evento globale dedicato ai fan di Netflix, vi consigliamo la lettura di questo nostro articolo.

“Primo sguardo” e trailer di The Witcher 2

Durante l’evento, che ha avuto una durata complessiva di tre ore, si è anche parlato di The Witcher, la serie televisiva con Henry Cavill nei panni del cacciatore di mostri Geralt di Rivia basata sui romanzi scritti da Andrej Sapkowski. Il suo grande successo fra gli appassionati dei romanzi, dei videogiochi sviluppati da CD Projekt Red e del fantasy ha reso questa sezione del Tudum una delle più attese in assoluto. I fan della serie sono stati ripagati con un nuovissimo trailer di The Witcher 2.

Prima di questo, però, è stato presentato un altro video contenente immagini inedite tratte proprio dalla seconda stagione della serie. Nela clip vedrete il nostro Geralt insieme al suo vecchio amico Nivelen Trovate l video con questo “primo sguardo” a The Witcher 2 qui di seguito:

Il nuovo trailer di The Witcher 2 è in realtà una sorta di video che riassume le vicende viste fino a questo momento, ma al suo interno sono presenti alcune scene ancora inedite tratte dalla seconda stagione della serie. Trovate il video steso, completamente doppiato i9n italiano, qui in basso:

La conferma di The Witcher 3 e dell’espansione del suo universo

Inoltre, dopo aver mostrato questi video è intervenuta Lauren Schmidt Hissrich, showrunner della serie, per annunciare ufficialmente che la terza stagione di The Witcher è stata confermata. La produttrice ha poi aggiunto che ci sono anche ulteriori progetti di espansione dell’universo narrativo di The Witcher, annunciando ufficialmente anche la realizzazione di un nuovo film anime. La seconda stagione di The Witcher debutterà il 17 dicembre su Netflix. Acquistate i romanzi, i videogiochi e gli oggetti collezionabili di The Witcher qui su Amazon!