Il Re Scorpione: annunciato il reboot prodotto da Dwayne Johnson

Dwayne Johnson ha annunciato di essere stato coinvolto nel reboot di uno dei suoi primi film in cui fu il protagonista: Il Re Scorpione.

Il nuovo capitolo sarà scritto da Jonathan Herman, conosciuto soprattutto per il film Straight Outta Compton ed è uno degli sceneggiatori più richiesti di Hollywood. La Seven Bucks Productions di Dany Garcia produrrà il film insieme a Johnson stesso.

Secondo Deadline, che ha svelato la notizia, è improbabile che Johnson interpreti il ruolo del protagonista visti i molti impegni che ha nel suo programma, diventato ancora più fitto dopo che l’emergenza sanitaria in corso ha interrotto le varie produzioni per sei mesi. Ciò non significa che potrebbe non apparire in futuro in qualche modo:

“Il Re Scorpione è stato il mio primo ruolo in assoluto sul grande schermo e sono onorato ed entusiasta di reinventare e offrire questa mitica mitologia a un’intera nuova generazione. Non avrei avuto la carriera che ho se non fosse stato per quel ruolo e sono entusiasta del fatto che noi di Seven Bucks Productions possiamo contribuire a creare quelle stesse opportunità per altri attori che lavorano sodo oggi. Credo che Jonathan Herman si impegnerà al massimo per fornire una sceneggiatura fantastica per il nostro pubblico.”

Il franchise, che si svolge nell’antico Egitto circa 5.000 anni prima degli eventi de La mummia, è incentrato sul cattivo di quel film, Mathayus, e racconta la storia della sua ascesa per diventare il leggendario Re Scorpione. Il primo film, l’unico con protagonista Johnson, vedeva anche Steven Brand nei panni di Memnon, Kelly Hu nel ruolo di Cassandra, Michael Clarke Duncan nel ruolo di Balthazar e Peter Facinelli come Takmet.