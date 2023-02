Un nuovo reboot di Hellboy, film basato sul personaggio creato da Mike Mignola, sembra essere attualmente in fase di lavorazione. Secondo un report, Millennium Media sta cercando di ridare vita all’interesse sul personaggio sul grande schermo dopo lo scarso successo, sia per la critica che al botteghino, del suo reboot di Hellboy del 2019 con David Harbour.

Il regista di Ghost Rider 2 starebbe lavorando a un reboot di Hellboy

Millennium Media starebbe sviluppando un nuovo film di Hellboy, di cui esisterebbe già la sceneggiatura e per il quale sarebbe anche già stato scelto il regista. Secondo quanto riferito, il co-regista di Ghost Rider: Spirito di Vendetta, Brian Taylor, dovrebbe dirigere l’ultimo reboot di Hellboy.

Creato da Mike Mignola, Hellboy ha debuttato nel 1993 e da allora è diventato un pilastro della linea editoriale di Dark Horse Comics. La prima serie dedicata al personaggio di Mignola e John Byrne, del 1994, ha fornito le basi per il primo lungometraggio di Hellboy targato Sony Pictures e uscito nelle sale nel 2004, film sceneggiato e diretto da Guillermo del Toro.

Del Toro ha scritto e diretto anche un sequel, Hellboy II: The Golden Army, uscito nel 2008 e prodotto da Universal Pictures. Sia Hellboy del 2004 che The Golden Army del 2008 hanno visto Ron Perlman nel ruolo dell’omonimo supereroe. Un terzo film di Hellboy diretto da Del Toro e interpretato da Perlman era stato pianificato, ma non è mai stato realizzato. Pertanto, la proprietà inteòòettuale ha ricevuto un reboot nel 2019.

Diretto da Neil Marshall e basato su una sceneggiatura di Andrew Cosby, Hellboy del 2019 ha visto il già citato Harbour nel ruolo del protagonista. Il film distribuito da Lionsgate si è ispirato a diversi fumetti, ma alla fine si è rivelato un fallimento sia per la critica che commerciale.