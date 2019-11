Il Richiamo della Foresta si mostra nel suo trailer italiano!

Il Richiamo della Foresta sarà il prossimo lungometraggio targato 20th Century Fox, che debutterà nelle sale dal prossimo 20 febbraio 2020. In queste ore, la società appartenente al gruppo Disney ha pubblicato il primo trailer in italiano del film.

Per chi non lo sapesse, Il Richiamo della Foresta è l’adattamento dell’omonimo classico della letteratura ad opera di Jack London, che porta sul grande schermo una storia davvero commovente. Un cane del cuore d’oro viene portato via dalla sua famiglia per far parte della squadra dei cani da slitta in Alaska. Il povero cane, che ne diventerà il leader della squadra, vive la sua avventura al massimo delle sue possibilità, trovando successivamente il suo posto nella natura e diventando “padrone di sé stesso”.

Il Richiamo della Foresta sfrutta appieno le recenti tecniche di CGI e altre animazioni all’avanguardia per rendere quanto più realistici tutti gli animali in esso contenuti.

Inoltre, questo lungometraggio è stato diretto da Chris Sanders, mentre la sceneggiatura è stata diretta da Michael Green. Il produttore è Erwin Stoff, e come produttore esecutivo troviamo Diana Pokorny. Nel cast, invece, figurano nomi del calibro di Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy, Karen Gillan, Bradley Whitford e Colin Woodell.

Insomma, non resta altro che fissare un appuntamento per il prossimo 20 febbraio. Naturalmente, non mancheranno ulteriori aggiornamenti e approfondimenti sul film.

CALL OF THE WILD