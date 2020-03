Il Richiamo di Cthulhu: in arrivo Berlino – La Città del Peccato e Il Manuale dell’Investigatore

Raven Distribution ha annunciato due novità legate al gioco di ruolo Il Richiamo di Cthulhu, si tratterà delle localizzazioni italiane de Il Manuale dell’Investigatore e del supplemento Berlino – La Città del Peccato.

Il Manuale dell’Investigatore

Il Manuale dell’Investigatore sarà un accessorio per la settima edizione de Il Richiamo di Cthulhu. Si tratterà di un volume da 216 pagine a colori in formato A4 cartonato.

Il Manuale dell’Investigatore conterrà tutte le informazioni necessarie riservate ai personaggi giocanti di questo gioco di ruolo, come regole espanse per la creazione dei personaggi, più di 100 professioni e un approfondimento su come sfruttare al meglio il gioco.

Oltre alla componente di regolamento questo manuale conterrà approfondimenti legati all’ambientazione di gioco come cenni storici sugli anni ‘20, le principali organizzazioni con le quali i personaggi potranno interagire e molto altro ancora.

Il Manuale dell’Investigatore sarà disponibile prossimamente e avrà un prezzo di 34,99 euro.

Berlino – La Città del Peccato

Berlino – La Città del Peccato I Miti nella Berlino di Weimar (Link Amazon) sarà un supplemento la settima edizione de Il Richiamo di Cthulhu o Pulp Cthulhu e sarà un volume da 248 pagine in formato cartonato.

Questo supplemento presenterà la Berlino del 1920 e fornirà tutte le informazioni necessarie per ambientare una campagna in questo setting come, ad esempio, personalità importanti, luoghi fondamentali, i dettagli sui crimini sul mondo criminale della città e sulla sua grande cultura.

Berlino – La Città del Peccato proporrà tre diverse avventure che seguiranno la storia della città dalla fine della Prima Guerra Mondiale fino all’ascesa di Adolf Hitler e del Partito Nazista, proponendo di volta in volta atmosfere horror differenti. I tre scenari potranno essere giocati in maniera indipendente, oppure in modo continuativo per dare vita ad una campagna.

Per via della natura degli argomenti trattati all’interno di questo manuale, tra cui droghe e sesso, si consiglia la lettura ad un pubblico adulto.

Berlino – La Città del Peccato sarà disponibile prossimamente e avrà un prezzo di 34,99 euro.